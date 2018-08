Lisboa vista por um alpinista industrial

Paulo Lourenço 02 Maio 2018 às 11:41 Facebook

Miguel Brito, 39 anos, casado e pai de um filho trabalhou toda a vida em profissões ligadas à construção civil. Subiu muitos andaimes, mas confessa que foi quando chegou ao alpinismo industrial, há 18 anos, que melhor se sentiu. Ao serviço da Rkesa, líder de mercado no setor, o lisboeta, que não liga muito a futebol, mas é simpatizante do Benfica, tem participado em diversas intervenções em edifícios históricos da capital.

Ver Lisboa das alturas é o privilégio de Miguel Brito, um dos alpinistas industriais da equipa da Rkesa, empresa que, no último ano, limpou a estátua do Cristo Rei, a mais de 100 metros de altura. "É bem melhor do que trabalhar no chão. Dá para ver a beleza de Lisboa, cá do alto, os monumentos as cores destes telhados da zona histórica", garante ao JN, enquanto repara mais uma fachada de um prédio antigo, ao Príncipe Real. Repete que Lisboa é uma cidade "mesmo muito bonita" e que o facto de trabalhar pendurado em cordas dá para ver o melhor e o pior que se passa na rua.

"O pior mesmo é o barulho do trânsito e a chatice dos EMEL [funcionários da Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, que fiscalizam os parquímetros], que não nos deixam trabalhar, É sempre a descer para ir meter moeda", sublinha. Miguel gosta de recuperar edifícios antigos, sente que está a contribuir para preservar o património da cidade onde nasceu, e explica que é mais fácil trabalhar pendurado do que com o andaime. "Pelo menos, não temos de carregar o material todo cá para cima", diz. De todas as zonas onde trabalhou elege o Bairro Alto como "talvez a mais interessante".

"Nós trabalhamos numa espécie de miradouro. Do alto, apercebemo-nos melhor da beleza e da luz da cidade. Vale a pena", sublinha. E, se dúvidas tivesse, bastava reparar no número crescente de turistas. "São cada vez mais os que nos visitam", diz, contando que a sua atividade também não passa desapercebida, "Eles tiram-nos imensas fotos, chamam-nos, batem-nos palmas... É uma festa", conclui.