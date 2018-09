Loures vista por uma tradutora de língua gestual

Paulo Lourenço 07 Junho 2018 às 11:24 Facebook

Paula Teixeira, 42 anos, começou a carreira nos ecrãs em 2000, a traduzir em língua gestual o Batatoon, na TVI. É cantora e atriz, distinguindo-se o seu papel como "Fada Juju", um musical inclusivo, que já percorreu várias salas do país.

A confusão das grandes cidades não é, de todo, a "praia" de Paula Teixeira. "Tenho a síndrome de Heidi, só gosto de viver no campo", diz, bem-disposta, a intérprete de língua gestual, conhecida por participar nos telejornais da TVI. Nasceu em Lisboa, mas cedo se mudou para a periferia.

"Fui viver para Alpriate, uma terra no concelho de Loures que, até há uns anos, nem vinha no mapa", recorda. Ainda com os pais, mudou-se para Alverca, mas acabaria por voltar a Loures, cidade que tem visto "evoluir muito nos últimos anos". Atualmente, vive em São Julião do Tojal, uma pequena localidade a escassos cinco quilómetros da cidade sede do concelho. "Adoro o campo, mas simultaneamente sei que no sítio onde vivo estou próxima de tudo", observa, destacando as excelentes ligações que Loures tem.

"Estou a 20 minutos da TVI, a 15 do Lumiar e a menos de 30 da praia", destaca, recusando a ideia de algum dia optar pelo centro da capital. "Há casas lindíssimas na Baixa de Lisboa, é verdade, mas não troco a tranquilidade de Loures pela confusão da grande cidade. Nem pensar", garante. Até porque, recorda, "em termos de infraestruturas, mesmo comerciais, hoje em dia Loures tem tudo". "Já não é como há 20 ou 30 anos, em que era preciso ir a Lisboa para tratar de alguns assuntos", recorda.

"Tenho ainda a vantagem de poder fazer caminhadas em contacto com a natureza perto de casa". Sobre a sua profissão, diz que o mais difícil é o telejornal, "pela quantidade de conceitos que é preciso traduzir". Mas sente-se realizada por ter uma vida "dedicada à inclusão".