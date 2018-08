Mapa interativo identifica cocó dos cães

Paulo Lourenço 16 Maio 2018 às 15:58 Facebook

Os paroquianos da localidade de Wimblington, 144 quilómetros a norte de Londres, em Inglaterra, criaram um mapa interativo destinado a identificar zonas "minadas" por dejetos de cães e, paralelamente, identificar os donos que não os recolhem, ou os casos de animais abandonados.

O projeto "doodoowatch" teve tanto êxito, que, não só a vila começou a ficar mais limpa, como uma série de outras cidades do Reino Unido, e não só, estão a tentar replicar o projeto.

Três voluntários registam no "Poopfolio" - mapa interativo (ao lado) - os locais onde são encontrados dejetos caninos e publicam-nos no Facebook e no Twiter sob a hashtag #doodoowatch. Posteriormente, ficam marcados a vermelho no mapa. Podem ainda ser acrescentadas fotos, que serão vistas pressionando o emoji "cocó". Quando o dejeto é limpo, a indicação no mapa muda para verde.

Por outro lado, a Autarquia local é sempre informada e a sua intervenção solicitada se em casos de sujidade mais difícil de limpar. Já os donos, se forem apanhados em flagrante a não apanhar os dejetos, arriscam uma multa de 85 euros.

A fundadora Amanda Carlin, ex-conselheira da paróquia, diz que o "Doodoowatch" conseguiu limpar a vila dos dejetos em apenas uma semana após a sua criação no início de março. Acrescenta que, desde então, recebeu mais de uma centena de contactos de instituições de outras cidades, no sentido de obter informações sobre a implementação do projeto.

O problema dos dejetos caninos em espaços públicos das cidades já foi alvo de vários testes em diferentes cidades, mas continua a ser um problema global. Em Tarragona, Espanha, há dois anos, as câmaras municipais ameaçaram fazer análises de ADN às fezes dos cães para chegar aos donos. Em Madrid, a multa prevista é de 1000 euros e em Edimburgo, na Escócia, o local é destacado no chão com giz. Ao que parece porém nenhum destes obteve tanto êxito como o "Doodoowatch".