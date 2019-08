Milionário anónimo dá 7,2 milhões pelo apartamento mais caro de sempre em Portugal

Pedro Emanuel Santos Hoje às 11:48 Facebook

Fica num décimo quarto andar, tem panorâmica privilegiada para o rio Tejo, oferece visão de miradouro privado de Lisboa, ocupa 250 metros quadrados e, entre outros luxos, conta com piscina e spa.

A casa foi comprada, há dias, por um milionário, cuja identidade não foi revelada, pelo valor de 7,2 milhões de euros, tornando-se, assim, oficialmente, no apartamento mais caro de sempre em Portugal. O edifício em causa é o Castilho 203, em pleno centro de Lisboa, pertíssimo do Parque Eduardo VII e da Avenida da Liberdade.

O negócio foi intermediado pela francesa Vanguard Properties, empresa especialista em imóveis de alto segmento que tem vindo a apostar cada vez mais no mercado português.

Gerida por Claude Berda, nada menos do que o novo dono da Herdade da Comporta, a Vanguard Properties destaca-se pelos negócios que envolvem habitação em que a palavra luxo tem correspondência direta com os preços de transação.

Berda, 72 anos, francês naturalizado suíço, tornou-se conhecido por ser o presidente do AB"Group, que, em França, gere 21 canais de televisão e é considerado um dos principais impérios do audiovisual. Fez fortuna e nos últimos anos, com vários sócios, como o português José Cardoso Botelho, tem apostado no alojamento local e da habitação de alta renda, de que o negócio agora realizado em Lisboa é o maior exemplo.