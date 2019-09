Nova lei das beatas bateu contra um muro

Pedro Emanuel Santos Hoje às 15:43 Facebook

Legislação que proíbe deposição de restos de cigarro na via pública está em vigor desde o início do mês. Grande parte do que ficou vincado continua por ser levado à prática. Escasseiam cinzeiros, falta informação, sobram pontas de tabaco no chão que é de todos. Está aberto o livro de reclamações.

Ficou conhecida como a "Lei das Beatas", entrou em vigor a 3 de setembro, causou burburinho e ainda está longe de ter efeitos práticos. O período transitório de um ano pode ajudar a explicar muita coisa, o certo é que, para as entidades públicas e privadas diretamente afetadas, são mais as dúvidas do que as certezas sobre o que fazer no futuro. E para os fumadores, também, pois a realidade é que continuam a escassear cinzeiros em áreas urbanas.

Uma das medidas previstas na nova legislação contempla que "os estabelecimentos comerciais, designadamente, de restauração e bebidas, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos produzidos pelos seus clientes". E é aqui que a polémica começa a nascer. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) garante que há muito por esclarecer e quer respostas práticas que coloquem ponto final às dúvidas levantadas.