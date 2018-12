O Império substituiu-se ao Mundo na ajuda ao desenvolvimento

Hoje às 00:01 Facebook

3485 projetos de desenvolvimento em 6184 localizações de 138 países de baixo e médio rendimento em 15 anos (2000-2014), estimados em 242 mil milhões de euros.

As contas do investimento chinês fora de portas são da AidData (na foto), uma equipa de economistas e politólogos de várias universidades, que concluiu que a China conseguiu ligar - com estradas, pontes, comboios, portos, túneis e centrais de produção de energia - o Mundo remoto esquecido pelos doadores tradicionais às cidades mais desenvolvidas. A atividade económica passou a ser distribuída mais equitativamente. Os autores chamam-lhe o "Plano Marshall" da era moderna. De passagem, Pequim abre vias para si própria e estende a sua presença no Mundo. Os destaques socorrem-se de números coligidos pelo jornal "The New York Times".

Equador

Uma refinaria de mais de dez mil milhões de euros ficou por concluir porque o país ficou sem dinheiro para o empréstimo a chineses. É a chamada "diplomacia da armadilha da dívida". É frequente, perante a falta de pagamento, a China ficar a controlar os projetos, sob a forma de leasing.

Argentina

Sem medo, a China está na frente dos empréstimos e países ignorados pela finança ocidental. Recentemente reforçou a reserva do Banco Central da Argentina, país a braços com o FMI, com 7650 milhões de euros. Há apoios a países instáveis como a Venezuela, a Nigéria e o Zimbabué.

África do Sul

A China construiu a central de energia a carvão Medupi por 1326 milhões de euros. É uma das 63 a carvão de financiamento chinês em todo o Mundo. No total, há capitais chineses em 199 centrais, que vão do nuclear ao carvão, passando pelo gás natural.

203 pontes, estradas e ferrovias, que estabelecem ligações internamente, mas servem, também, o transporte de mercadorias chinesas. No mapa, a de Maputo-Catembe, em Moçambique.

Números

25 mil milhões de dólares em empréstimos às petrolíferas russas Rosneft e Transfneft para instalações na Rússia e na China

41 pipelines e outras infraestruturas de gás e petróleo. Na imagem, a obra da TAPI no Afeganistão. Vai transportar gás natural pelo Turquemenistão, Afeganistão, Paquistão e Índia e tem suscitado o interesse financeiro chinês.

PALOP: de estádios a uma cimeira, passando pelo desenvolvimento de redes

No intrincado mapa interativo produzido pela Aiddata e publicado há dois meses, um ponto de luz ilumina a Guiné-Bissau. Valeu 707 mil euros de empréstimo chinês ao Governo guineense em 2006 para organizar... a VI conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

É a agulha no palheiro dos investimentos chineses nos países africanos lusófonos, cuja última joia da coroa é a gigante ponte que liga Maputo a Catembe, em Moçambique, a maior ponte suspensa de África.

Integrada num complexo que inclui 200 quilómetros de estradas, foi inaugurada no passado dia 10 de novembro, com outro recorde: financiada e construída pela China por 694 milhões de euros, é a obra pública mais cara desde a independência do país. Começa a ser paga em 2019.

Estradas, escolas, hospitais, ferrovia, sistemas de rega, infraestruturas desportivas e ajuda humanitária preenchem o mapa de Angola. Surge como o mais iluminado dos países lusófonos em África. Nem as instalações da televisão pública escaparam a capitais chineses. Já Moçambique continua em grande parte às escuras, ainda que comece a dar pequenos sinais no interior com projetos de distribuição de água, de fábricas de processamento de produtos alimentares, estradas para o mundo rural e, até, o Estádio Nacional. Como em Cabo Verde.

Cabo Verde

A consulta externa e a maternidade do Hospital Agostinho Neto, o Estádio Nacional e a Barragem do Poilão foram construídos com capitais chineses.

Brasil

Telecomunicações, pipelines, centrais de energia e, até, apoios à petrolífera estatal constam do caderno de encargos chinês.

Números

18, 5 milhões de euros emprestados pelo Governo chinês para completar a construção de ministérios e do palácio presidencial timorense.

442 milhões de euros voaram da China para a linha de caminho de ferro de Benguela, erguendo o troço Lobito-Luau.