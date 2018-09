"O meu trabalho é ser espetacular"

Ana Peixoto Fernandes 07 Junho 2018 às 11:13 Facebook

Gosta que o tratem por Luio Zau o artista que, desde setembro de 2017, escolheu o centro de Viana do Castelo para abrir um estúdio. Fixou-se por amor, embora seja um cidadão do Mundo, como atesta a diversidadedos compradores e destinos das obras de Luís Miguel Freire Estevinho.

Nasceu em Bragança, estudou num colégio de freiras e também Arquitetura no Porto, mas não acabou o curso. Foi trabalhar numa produtora de techno e tornou-se "raver", viajou pelo Mundo e em 2010 começou a pintar e não parou até hoje. Fixou residência na Suíça, mas também já viveu no Porto e, durante um ano, no último andar do Hotel Tivoli, na avenida mais cara de Lisboa. Em setembro de 2017, instalou-se em Viana do Castelo. Criou um estúdio numa loja cedida por um amigo, em plena zona histórica da cidade. A cor domina a vida e a arte de Luís Miguel Freire Estevinho, de 37 anos recém-cumpridos a 28 de maio, e que assina as suas obras como "Luio Zau" (um dos seus vários heterónimos). E é dado a excentricidades, como convidar músicos para tocar enquanto pinta.

Quem o vê na rua de roupa escura (normalmente preto), pintalgada com tintas coloridas, boné a cobrir o cabelo desgrenhado, bigode até ao queixo e óculos escuros, percebe desde logo que ali vai alguém fora do padrão. Uma perceção que se revela uma verdade absoluta, depois de contactar com o artista. Foi o que aconteceu ao JN Urbano, quando o fomos conhecer ao seu espaço, situado a escassos metros da Sé Catedral de Viana.

À primeira pergunta ("está tudo bem?"), ainda no introito desta reportagem, respondeu: "Está tudo bem e, se não estiver, pinta-se". E a partir daí a conversa fluiu ao sabor da mente psicadélica e ziguezagueante do entrevistado. Constrói e desconstrói ideias, como quem pinta furiosamente, misturando com o pincel as tintas garridas, que são a sua marca. Amarelos, vermelhos, verdes, azuis, laranjas, roxos, principalmente cores fortes, saltam da sua palete para a tela, inscrevendo, sem pensar, símbolos e manchas de toda a espécie. A palavra "Zau" traduz a sua energia e criatividade.

Pintei estes quadros e também umas sapatilhas, para os meus anos. Assim tenho as prendas que quero, não é?

"Isto é o meu hobby. O meu trabalho é ser espetacular", ri-se, acrescentando: "E devia ser o de toda a gente". Aplica a sua arte em todo o tipo de objetos. Sapatilhas, vestuário para a Moda Lisboa (edição 2014), em montras (também as há em Viana), peças de loiça, automóveis (um Mini Cooper comprado pela BMW), decoração do bar do hotel Tivoli, capas de discos, gira-discos, capacetes de segurança, murais, já lhe passou de tudo pelas mãos. Assim como muitas telas em branco. "Nos primeiros 30 dias que estive em Viana pintei 15 quadros", afirma.

Na parte traseira da antiga loja que adotou como poiso, há uma cama rodeada de grandes telas pintadas. "Dorme aqui?", perguntamos. "Então como é que pintava 15 quadros em 30 dias?", responde, atirando: "Pintei estes quadros e também umas sapatilhas, para os meus anos. Assim tenho as prendas que quero, não é? (risos). Depois, provavelmente, como aconteceu até agora, vão querer comprar os quadros e ao menos fico com as sapatilhas".

Filho de uma professora de História da Arte (o pai é economista), explica que talvez esteja aí a origem (ou não) da sua vocação, mais ou menos recente, para a pintura. "Não sei. Em dezembro de 2009 comprei um bloquinho e uns marcadores de acrílico. Queria tentar desenhar, numa vertente mais comercial, para vender a gráficos e para marcas de roupa, t-shirts, chapéus, mas só que depois não consegui parar", recordou.

Desde então já pintou "mais de 700 quadros". "Fiz uma exposição em fevereiro com 23 quadros no Tivoli. Vendi 16. A média dos preços anda à volta dos 100 mil euros", disse.

No Facebook autointitula-se "O artista mais criativo do Universo" e "Master Zau", e surge em fotografias ao lado de figuras públicas de vários quadrantes. Garante que o curso de Direito da Universidade Católica o apresenta como "case study de marketing pessoal". "Há quadros meus em todo o Mundo e também na mão de famosos. Tenho esta energia e atraio as pessoas. Tenho um bom discurso, sei comunicar as minhas coisas e sou um bocado avariado", justificou.

Viana é amor, portanto é o sítio certo para estar

No YouTube abundam entrevistas ao artista. Uma delas em agosto de 2016 com Rui Unas no programa "Maluco Beleza". Apresentava-se na altura como Luio Onassis. Gosta de variar o nome. "Um excêntrico no topo do Tivoli" foi o título dado a uma reportagem sobre si numa revista, quando viveu naquele hotel, com que Zau graceja: "Não é só no topo do Tivoli. É sempre".

Entre as razões para ter escolhido Viana do Castelo, está o casamento com uma vianense (a advogada Catarina Lima). "Viana é amor, portanto é o sítio certo para estar", comentou, acrescentando: "Tenho uma série de valências que me permitem estar aqui, no Gerês, ou na Suíça. E já tenho visibilidade suficiente para poder estar em Viana e não precisar de estar em Berlim. Também não vou ficar aqui para sempre. Esta é a última coleção que vou pintar cá. Não sei até quando vou ficar, mas depois das zero horas de dia 28 de maio (o seu aniversário) estou completamente disponível para a oportunidade", disse.

Na madrugada de 29 de maio, publicou na sua página de Facebook: "É o fim das minhas celebrações de aniversário. Depois de 32 dias pintando a minha vida, as cores da minha vida, agora é tempo de descansar com um sorriso no rosto e o coração cheio de amor. Obrigado a todos os meus queridos amigos e meus queridos que fazem com que meus sonhos se tornam realidade". Contagiados pelo seu espírito, despedimo-nos (no dia da entrevista): "Xau, Zau!". E o artista ripostou: "Olha, olha, também és poeta!"