O peixe deixou as ruas da Póvoa mas a peixeira ficou

Ana Trocado Marques Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Desde o século XI que a enseada da Póvoa de Varzim é regularmente usada por barcos de pesca. A construção do porto começou em 1939 e terminou na década de 50. O peixe que, durante décadas era vendido na praia e mal saía dos barcos, deixou de se vender na rua. A marginal é, hoje, um espaço de lazer.

Nos anos 50, a praça em frente à enseada poveira haveria de dar lugar à lota do peixe. As bancas de cimento e as casas de banho de apoio vieram pôr ordem no negócio da venda de pescado, durante décadas, um dos grandes motores da economia local. O comércio foi feito ali durante três décadas, de olhos postos nos barcos que chegavam do mar.

Em 1982, foi inaugurado o mercado municipal e, apertada a legislação de venda de "frescos". As bancas acabariam por ser demolidas e a venda de peixe passou a ser feita no interior do mercado, edificado à face da EN13.

Nos anos 90, com a requalificação da marginal poveira à boleia das verbas da zona de jogo do Casino da Póvoa, ali em frente ficou o "Monumento à Peixeira", de Jaime Azinheira (1997). A escultura de homenagem à mulher poveira evoca a antiga lota do peixe e representa um grupo de mulheres em plena atividade. Susana "Peixeira", uma das mais emblemáticas figuras da cidade, que por ali vendeu pescado durante mais de 70 anos nas ruas e mercados poveiros, famosa pela qualidade do seu peixe, pelos pregões que gritava pela rua e pelas muitas histórias que contava sobre a vida da classe piscatória, serviu de inspiração a Azinheira. A peixeira morreu em 2015, aos 93 anos. O escultor um ano mais tarde