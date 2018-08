O Porto visto por uma bloguer de viagens

Célia Soares 30 Maio 2018 às 11:56 Facebook

Twitter

Sara Riobom tem 30 anos e é formada em Engenharia Industrial. Contudo, atualmente, é como blogger que se apresenta. A curiosidade e o desejo de partir à descoberta resultaram naquela que é, desde 2015, a sua ocupação principal - o blogue "Portoalities", em que publica textos e fotografias sobre os monumentos, lugares, saberes e tradições que continuam a passar despercebidos a grande parte das pessoas.

"O Porto tem muito património e não está todo na Avenida dos Aliados". A frase, dita com convicção, é de Sara Riobom, 30 anos. Nascida e criada no Bonfim, a blogger conta que "conhecia apenas o básico da cidade". Contudo, "as coisas mudaram" quando, "há três ou quatro anos" começou a olhar para os recantos da Invicta de forma mais atenta. "Comecei a fazer uns passeios pela cidade, por carolice", conta, enquanto desfruta da desafogada vista sobre o Douro que se alcança nos jardins de Nova Sintra, no Bonfim. Depois, "a vontade que tinha de poder responder às perguntas" que as pessoas lhe faziam sobre os monumentos e lugares do Porto fez com que quisesse saber mais. "Quis pesquisar sobre as histórias, os segredos, os mitos e os pratos típicos da cidade". Em pouco tempo, estava lançado o "Portoalities", o blogue que passou a ser, a par dos roteiros que organiza semanalmente, a principal ocupação da jovem. "Gosto de mostrar aos turistas aquilo que é tipicamente portuense e genuinamente tripeiro, por isso faço estes roteiros pela cidade", explica a blogger, que se orgulha da cidade e particularmente da freguesia onde nasceu. "Os meus avós e os meus pais sempre viveram cá e eu sinto mesmo que pertenço aqui", revela, completando que essa ligação às raízes é "tão forte" que "não dá para explicar". A crescer a passos largos, o blogue "é o resultado" de tudo o que a jovem vai descobrindo sobre o Porto e Norte de Portugal. "Há coisas fantásticas em todos os cantos da nossa cidade e sinto que é um dever meu fazer um retrato fiel dos lugares e da sua gente", conclui.