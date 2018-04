Observatório JN: As Faixas de Gestão de Combustível ao redor das edificações: solução ou problema?

Emanuel de Oliveira Hoje às 00:40 Facebook

A Campanha de Prevenção de Incêndios promovida pelos Ministérios da Administração Interna (MAI) e da Agricultura sobre a limpeza de terreno ao redor das habitações tem estado envolta em polémicas e controvérsias, próprias de ações de imposição resultante do cumprimento de um diploma legal que já existe desde 2004 (Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho). Recorde-se que esta imposição legal de execução de faixas de "limpeza" de 50 metros ao redor das habitações veio na sequência dos grandes incêndios que então afetaram o território nacional nos anos 2003 e 2004.

Um facto novo que não passa desapercebido é o novo papel assumido pelo MAI, chamando à sua tutela a prevenção, cujas medidas desde sempre foram da tutela e competência dos Serviços Florestais integrados no Ministério da Agricultura, como é o caso do estabelecimento e execução das faixas de gestão de combustível.

No arranque da Campanha, a qual não teve o necessário acompanhamento de ações de sensibilização para a prevenção sobre os incêndios, mas antes orientada para uma imposição por "amedrontamento" à população, esta viu-se logo de início confrontada com incoerências e consequentes polémicas. Sendo a mais comum o corte radical de árvores e arbustos, inclusive de espécies frutícolas, devido ao receio das multas, por falta de clareza na divulgação e onde se focou mais a "multa" do que a importância na prevenção de incêndios e de medidas de autoproteção.

No alvo das incoerências da Campanha está a divergência de critérios divulgados para a gestão de combustíveis, visto que na atual Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto que altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho), a distância entre copas das árvores, independentemente da espécie, deverá ser de 4 metros. Entretanto, no entendimento do MAI, esta distância de 4 m parece ser escassa, pelo que seguidamente ao arranque da Campanha mandou publicar o Decreto-Lei nº 10/2018 de 14 de fevereiro que alterou a distância entre copas das árvores para 10 metros, no caso de povoamentos de eucalipto e de pinheiro-bravo, mantendo-se 4 metros para as demais espécies.

Atualmente, o pinheiro-bravo e o eucalipto são as espécies mais abundantes dos nossos povoamentos florestais produtivos, principalmente em monocultura, sendo uma importante receita económica para as populações rurais. Populações estas, maioritariamente envelhecidas e marcadas pelo despovoamento.

Convém salientar que quando falamos tecnicamente de combustíveis florestais não nos referimos a uma espécie concreta, mas a todo o material combustível disponível e cujas características determinam um comportamento mais ou menos intenso da propagação do fogo. Sendo assim, aqueles povoamentos florestais estão longe de constituir o modelo de combustível mais perigoso junto aos aglomerados e edificações. Os povoamentos produtivos geridos, apresentam cargas de combustível muito menores quando comparados com modelos de combustível compostos por matos ou compostos por povoamentos regenerados sem gestão ou de reduzida gestão.

Na imagem podemos observar dois povoamentos de eucalipto com a mesma idade, o da esquerda sem gestão e o da direita gerido. Apesar de ambos serem povoamentos de eucalipto, os modelos de combustível são totalmente diferentes, logo o comportamento do fogo será totalmente diferente Foto: Emanuel Oliveira, 2018

A execução das faixas de acordo com o aumento das distâncias entre copas e a eliminação por exemplo de folhosas como carvalhos, vai conduzir à abertura de clareiras pela redução da densidade de copas, o que permitirá um maior desenvolvimento de arbustos e de herbáceas, obrigando a um maior número de intervenções ao ano para cumprir a legislação e o consequente custo associado. Igualmente, a abertura exagerada de clareiras poderá aumentar o risco de ignição devido a um aumento do combustível fino que no verão estará completamente seco e disponível e, em caso da presença do fogo, levará a um aumento da velocidade de propagação dos incêndios. Recorde-se que a maior parte dos incêndios tem origem junto ao espaço urbano-rural e junto a estradas e caminhos.

Outro problema grave que se levanta pela ausência de critérios técnicos coerentes na legislação é o facto de não se limitar as intervenções em zonas ocupadas por acácias e outras espécies exóticas invasoras, pois a abertura de faixas apenas incrementará a invasão, acarretando um problema ecológico que se vem expandindo com os incêndios recorrentes e que será agravado com estas intervenções.

É notória a dificuldade de execução destas faixas de gestão de combustível quer pelos custos que acarreta, quer pela identificação e responsabilização de proprietários, cuja situação fica mais complexa quando os prazos para a sua implementação são curtos e coincidentes com um inverno e inícios de primavera rigorosos, marcados por fortes precipitações que dificultam a execução destas operações. Sensível a esta situação, no último dia do prazo legal previsto (15 de março), publicou o Governo um decreto (Decreto-Lei n.º 19-A/2018, de 15 de março) que prorroga o prazo da contraordenação mas mantém a obrigatoriedade da execução da faixa de gestão até ao dia 31 de maio, transferindo a responsabilidade e o ônus dos proprietários para os municípios.

A execução das faixas ao redor das edificações e dos aglomerados reduz o risco de serem afetadas diretamente pelas chamas, mas não exclui a possibilidade de serem atingidas por projeções e, por consequência, arderem. Recorde-se que segundo o Estudo "O GIF de Pedrógão Grande e concelhos limítrofes (2017)", encomendado pelo Governo à equipa do CEIF-ADAI, dirigida pelo Prof. Xavier Viegas, «cerca de 61% das estruturas que foram danificadas pela passagem do incêndio foram-no devido à projeção de partículas incandescentes (fagulhas) oriundas do incêndio.».

Estas medidas de prevenção estrutural deverão ser alvo de avaliação e necessariamente reformuladas para garantir uma execução eficaz e eficiente. A par destas, importa definir com clareza as regras e o licenciamento da edificação em espaço rural, pois não basta salvaguardar medidas de gestão de combustível e de distanciamentos ao espaço florestal, quando as próprias casas foram construídas ou reabilitadas com materiais muito inflamáveis, muitas vezes para cumprir as normas legais de eficiência energética. Atualmente constatamos a presença de edificações nos espaços rurais com fachadas revestidas com isolamentos exteriores em poliestireno (capoto), com placas de cobertura aligeiradas (com esferovite), coberturas ou isolamento subtelha de tela asfáltica, alpendres e inclusive construções em madeira e ostentosas sebes de ciprestes, etc.. Levamos os processos construtivos urbanos para o meio rural com o objetivo de aumentar a comodidade, a estética e a eficiência energética, reduzindo a resistência das edificações no meio rural em relação aos incêndios florestais.

As faixas de gestão ao redor das edificações constituem uma medida importante com o objetivo de reduzir o impacto da propagação dos incêndios florestais, no entanto, como já percebemos, não serão suficientes. Uma paisagem cada vez mais homogénea ao nível dos modelos de combustível alimentará incêndios tão extensos e tão intensos de acordo com a extensão e o modelo de combustível dominante, independentemente da espécie florestal, pelos que as faixas secundárias de 50 ou 100 metros não evitarão que futuramente, as edificações sejam atingidas.

Emanuel de Oliveira - Técnico/Consultor na Área da Defesa da Floresta Contra Incêndios