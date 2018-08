Observatório JN: Roleta russa de incêndios

Mark Beighley e A. C. Hydeo Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

A calamidade na Grécia no mês passado, com 91 mortes e mais de mil edifícios destruídos, fez com que o mundo voltasse a dar-se conta de um incêndio catastrófico. Os bairros queimados não são tão diferentes de centenas de outros espalhados pelo sul da Europa. É uma repetição do que aconteceu em Portugal no ano passado em duas ocasiões diferentes, totalizando mais de 100 mortes e 1.000 casas e indústrias destruídas.

Isto soa mais típico da Califórnia, com uma longa história de desastres de fogo. Em 2017, o fogo "Tubbs" progrediu até Santa Rosa, ceifando 22 vidas e destruindo mais de 5.000 estruturas. E também este ano não há tréguas - o fogo "Carr", nos arredores de Redding, Califórnia, já tirou sete vidas e destruiu mais de 1.500 casas.

Mark Beighley e A. C. Hydeo, autores do recente relatório "Portugal Wildfire Management in a New Era - Assessing Fire Risks, Resources and Reforms"

As probabilidades de uma comunidade arder num ano qualquer, seja na Califórnia ou no sul da Europa, são extraordinariamente pequenas. Os moradores parecem saber disso. Mas os eventos a que assistimos nos últimos anos suscitam a pergunta: que comunidade será a próxima? A acumulação de combustíveis, temperatura, clima e tendências de ignição indicam que haverá mais incêndios desastrosos e com maior frequência. A sua povoação será a próxima?

É um jogo de azar com resultados potencialmente desastrosos - como a roleta russa. Nesse jogo mórbido, jogado com um revólver de seis tiros carregado com uma bala, as probabilidades favorecem um clique e não um estrondo. Há 5 de 6 probabilidades de que nada aconteça - nessa rodada. Mas o que pode ocorrer na próxima rodada?

Portugal está apenas a jogar uma versão da Roleta Russa de Incêndios em relação ao crescente risco de fogo para as comunidades? É de ter em conta que a parte do ano mais ativa em risco de incêndio, que incentiva grandes fogos, está a ficar mais longa. Os combustíveis continuam a crescer sem parar. Os extremos climáticos estão a tornar-se mais comuns. Embora haja uma boa hipótese de que um incêndio catastrófico não aconteça na sua comunidade este ano (clique), isso acontecerá nalgum lugar (bang) e, nessa nova era de condições extremas do clima, acontecerá com mais frequência. E embora a probabilidade de desastre num determinado ano seja baixa, se as consequências forem insuportáveis, como se consegue aceitá-la?

Até mesmo Redding, Califórnia, um pilar da força de combate a incêndios, tem um crescente reconhecimento de que algo está diferente. Apesar de uma conscientização pública elevada nas suas comunidades, os moradores entrevistados geralmente respondem: "Não esperávamos que isto acontecesse". Por que ficaram eles tão surpresos quando este fogo chegou a rugir aos seus bairros? Desta vez não foi um clique, foi um enorme BANG.

As possibilidades de impedir este tipo de desastre nas nossas comunidades podem ser melhoradas? Sim, mas as oportunidades são limitadas. A política nacional não tem controlo sobre o clima, o que obriga a investir na redução de ignições indesejáveis ​​e na gestão de combustíveis. São necessários esforços individuais, mas a coordenação da comunidade é essencial. Portugal precisa de manter o foco no seu próprio plano - uma estratégia equilibrada que não perca de vista os objetivos de gestão de combustíveis, prevenção de incêndios e redução de ignições que precisa de reforçar - antes que a próxima rodada do jogo comece novamente.