"Os meus filhos serão sempre mais portugueses", diz chinês em Portugal

Ana Trocado Marques Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Maior comunidade empresarial chinesa está na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Pais apostam na Educação e, no Grande Colégio, de ensino privado, são já 15% dos alunos.

"Já são eles que pedem para fazer a árvore de Natal!", diz, sorrindo, Ye Xuan Yong. Insiste para que Dinis, João e Jason falem mandarim, mas o português - que falam "perfeito e sem sotaque" - já vence a batalha. Em casa, misturam-se culturas: festeja-se o Natal e o Ano Novo Chinês, a Festa da Primavera e o S. Pedro; come-se comida oriental, mas os amigos são quase todos portugueses. Para os pais, a China é "pátria" e "família". Para as crianças, "férias".

Dinis estuda no Grande Colégio da Póvoa de Varzim. A escola privada acolhe a maioria das crianças chinesas e é reconhecida como um dos motores de integração. Não fossem os olhos rasgados, Dinis passaria por "português de gema". O pai não se entristece. Sabe que serão "sempre mais portugueses" e "dificilmente voltarão à China".

Ye chegou a Portugal aos sete anos. É arquiteto e tem três filhos, Dinis, Maria e Joana, para quem a China já só é a terra dos avós e das férias

Ye Xuan Yong está em Portugal há 37 anos. Quando chegou, eram "meia dúzia", fechados em si mesmos, a viver dos restaurantes, "sem saber uma palavra de português". Hoje, são 35 mil. Póvoa de Varzim e Vila do Conde albergam a comunidade empresarial mais forte. Já não habitam em "guetos", esforçam-se por aprender a língua, a cultura, as tradições, por "se misturar". São Ye, Xuan, Li, Wang. Os filhos estudam entre portugueses e têm nomes tão "nossos" como Dinis, Maria ou Joana.

"Disciplinados", com "um ótimo raciocínio matemático" e "muito empenhados", nos três polos do Grande Colégio, são já 150 dos 1050 alunos, da creche ao 12.º º ano de escolaridade. Ye chegou à Póvoa com sete anos. Quatro irmãos, pai e mãe. Vieram de Quing Tian, uma cidade da província de Zhejiang, em busca de vida melhor. O pai, calígrafo e mestre na pintura tradicional chinesa, abriu um restaurante no Passeio Alegre. A fraca integração multiplicou os "boatos". Seguiu-se a gripe das aves, as rusgas da ASAE, o caso do leite. Mudaram o rumo. Os restaurantes deram lugar às "lojas dos 300", mas a aposta forte na educação, "que sempre os caracterizou", continuou. Hoje, dá frutos. Ye é arquiteto e garante que "já há chineses em quase todas as áreas".

O Grande Colégio é, para muitos, a escolha. Ye diz que é pelo "cuidado em integrar". Em vez de falar, o diretor, Rui Maia, prefere mostrar: nas salas, há bonecos chineses e africanos, misturados com os habituais "carecas, branquinhos, de olhos azuis". Festeja-se o Natal e o Ano Novo Chinês. Há um dia para partilhar comidas e no S. Pedro, na rusga da pequenada, há chinesas de chinela de lustro, mão à cintura, puxo e avental, a cantar modinhas poveiras.

Parece fácil, mas, admite Rui Maia, "há 17 anos, o arranque foi difícil". "Vinham assustados, não participavam". A segurança, o transporte a casa, as mais de duas dezenas de atividades integradas e o apoio individualizado pesavam na opção dos pais. O colégio aproveitou a oportunidade. Teve educadoras a aprender mandarim, comprou brinquedos chineses, traça planos à medida, dá aulas individuais de português, tem uma terapeuta da fala empenhada em corrigir "sotaques". Primeiro comunicar, depois integrar. "Não temos turmas chinesas, nem portuguesas, mas temos sempre dois ou três chineses em cada turma", frisa. "Juntos nas atividades, orgulhosos da diversidade".

Ye ainda tem "a ligação umbilical" à China, mas para Dinis a China será sempre "a terra distante dos avós".

4 perguntas a Lam Peng San, conselheiro da Liga Portuguesa dos Chineses em Portugal

Quantos chineses vivem em Portugal?

Serão cerca de 35 mil. Houve algumas saídas com a crise, mas, com os vistos gold, também houve novas entradas de empresários. Penso que a comunidade está, outra vez, a crescer.

Sobretudo no Norte?

Lisboa tem uma grande comunidade, mas a Varziela (Vila do Conde) é o maior centro empresarial. Há 300 lojas/empresas a fazer negócio ali, sobretudo de importação/exportação. Quando cheguei a Portugal, há 27 anos, havia três.

Já não se dedicam apenas a restaurantes e lojas dos 300...

Não. Os negócios são muito variados: roupa, automóveis, contabilidade, advocacia, imobiliárias, arquitetura, bombas de gasolina,... quase tudo.

E estão cada vez mais integrados?

Sim. A maioria das famílias já está na terceira geração em Portugal. Os mais novos andam nas escolas e nas universidades portuguesas, falam muito bem português, têm amigos cá e isso facilitou muito a integração. O povo português também acolhe bem e, afinal, a amizade entre Portugal e a China vem desde o tempo de Macau! Esta vinda do presidente é um sinal de que é algo muito profundo e que queremos manter.