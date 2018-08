Os resistentes, 20 anos após a Expo 98

Leonor Paiva Watson 30 Maio 2018 às 15:35 Facebook

O "Pomar da Rosa" é, aparentemente, mais uma mercearia de bairro, ali, na Ilha dos Amores, no Parque das Nações, a zona de Lisboa que, desde a Expo 98, inaugurada há 20 anos, ainda não parou de crescer.

O "Pomar da Rosa" é, na verdade, uma história de grande resistência. Um pequena loja que por duas décadas foi crescendo e sobrevivendo à abertura de gigantes como o El Corte Inglés ou o Pingo Doce a poucos metros. Hoje faz "600 a 700 faturações por dia", sendo, sobretudo, a história de um casal para quem a palavra "desistir" não se encontra no dicionário.

Os protagonistas desta narrativa são Natércia e Nuno, 42 e 45 anos, casados, pais de dois filhos. São eles que trabalharam todos os dias para que atualmente, no "Pomar da Rosa", exista até uma secção inteira ligada à alimentação biológica, isto é, um mini-celeiro. No início, há 20 anos, quando também o Parque das Nações estava em estado embrionário, "era apenas um corredor" e os maiores clientes "eram os senhores das obras" que lá iam "buscar água e paletes de cerveja", conta Natércia.

Mas ambos sabiam o que queriam e que caminhos destes fazem-se "devagar, com muito trabalho e muita persistência", sublinha Nuno. Apostaram logo "no pãozinho, no queijo que chegava novo todos os dias e no fiambre de alta qualidade cortado mesmo fininho", avança. Lentamente, começaram a faturar - " ajudava também a fruta sempre da época" - e a terem duas clientelas: "de manhã , os senhores das obras" que erguiam o Parque das Nações, onde hoje moram 28 mil pessoas, e "à tarde, os moradores", continua.

Um ano e meio depois compraram a loja do lado, continuaram a faturar e o Parque das Nações continuou a crescer. "Alargou-se a charcutaria, a padaria" e seis anos depois compraram mais uma loja , decidindo "investir na alimentação biológica". O primeiro abanão veio logo depois, com a abertura do El Corte Inglés e o abanão a sério "foi a abertura do Pingo Doce em 2011". Foram dois anos de dificuldades, até os clientes regressarem.

"Primeiro, nunca subestimamos o concorrente, depois nunca paramos de investir na qualidade", garante Nuno. De resto, "um espaço com esta dimensão pode dar uma atenção personalizada que nenhum outro espaço maior pode", resume. Em suma, repetem, a receita é simples: "trabalho, trabalho e trabalho", mesmo quando não parece. "Chega o melão e a minha mãe anda com um prato a dar uma fatia de melão às pessoas", confidencia Nuno. E é assim... os pormenores fazem (toda) a diferença.

A receita é a mesma para todos os que conseguiram manter as portas abertas por 20 anos numa área que é bem mais do que uma zona dormitório. O Parque das Nações tem tudo, o que inclui as grandes lojas, com preços mais acessíveis.

Lucília Santos, "dos olhos doces", é a florista da história mais improvável que encontramos. Chegou ali, à Ilha dos Amores também, a 19 de maio, poucos dias antes da abertura da Expo 98. Não havia muitos moradores, mas havia "luz, largueza e a convicção de que a área ia crescer", diz. E cresceu, até ao ponto de haver Pingo Doce onde se vendem flores mais baratas.

Momentos difíceis tive muitos. Consegui sobreviver porque o espaço é meu e porque não aceito desistir

"Momentos difíceis tive muitos. Consegui sobreviver porque o espaço é meu e porque não aceito desistir", afirma com uma obstinação que contrasta com a doçura com que ensina a tratar de uma oliveira que está doentinha. "Será preciso mudar a terra, podar e colocar um químico para matar os fungos", explica, mostrando alguns dos cortes que já fez na planta. À volta, as flores estão todas como se acabadas de colher, viçosas e vistosas. E os brincos de princesa? "Está a meio sol e meia sombra, com terra húmida e fora de portas", tratados como tudo ali, com "paciência e dedicação".

Loja de cortinados tem clientes que são netos dos primeiros moradores

Um pouco distante da Ilha dos Amores fica a farmácia de Teresa Vida Reis, a primeira do Parque das Nações, tendo, aliás, esse nome. Foi ali, conta a proprietária, que há duas décadas, quando "ainda não havia nada", sublinha, "germinou a primeira associação de moradores", e de onde saíram as pressões para que o Parque das Nações fosse "uma única freguesia", o que viria a ser realidade em 2012.

"No início, foi difícil porque havia poucas pessoas. Quando se sobrevive a isso, sobrevive-se a tudo", atira. Teresa mistura a história da sua farmácia, com a da sua vida e a de seus pais. Afinal, a mãe, falecida aos 90 anos, "era farmacêutica"; e o pai, engenheiro, "foi quem desenhou" o seu ganha pão. "Ela era poderosa interiormente, ultrapassava tudo. Ele era a sabedoria, daquelas pessoas que comprava os carros da mesma cor para não dar nas vistas. Ambos transmitiram-me muito. Não se desiste, tudo se arranja".

Já Teresa Gonçalves tem uma loja de cortinados, que ali chegou ao mesmo tempo que a Expo 98, tendo já, como clientes, "os netos dos primeiros moradores". Garante que nunca teve "a sensação de estar em risco", mas "tempos mais duros, sim".

Ao lado, o filho, recém-licenciado em design, está no computador a colocar em 3D as encomendas. O cliente tem, assim, uma noção exata de como vai ficar a casa. "Fomos sempre acompanhando os tempos", diz Teresa. Sobre o que é moda, bom, "na loja informa-se sobre as tendências, mas hoje a moda é muito eclética, havendo espaço para tudo".

De resto, "o segredo é a aposta continua na qualidade e um atendimento que tem sempre em conta as especificidades de cada pessoa", conclui.