Os segredos da revolução verde de Guimarães

A Cidade-Berço está imbuída na batalha para tornar o concelho mais verde. A tarefa, quase tão difícil como conquistar Portugal aos mouros, já viu a Europa classificar como "muito impressionante" o esforço. Quais são, afinal, os segredos desta estratégia bem sucedida que conseguiu, inclusivamente, unir todos os partidos políticos?

O caminho verde começou a ser traçado em 2013 por Domingos Bragança, presidente da Câmara, que fez daquele o principal desígnio da Autarquia que lidera. Nessa altura, já Guimarães tinha uma horta comunitária com mais de 500 agricultores de fim de tarde, e tinha sido escolhida como a primeira do país a ter postos de carregamento elétrico topo de gama.

Mal sonhavam os vimaranenses que, cinco anos depois, iam existir mais de 20 brigadas verdes com mais de 2000 soldados ambientais, que as emissões de CO2 tinham sido reduzidas em 20%, ou até que todos os partidos políticos se iam unir em torno de um objetivo comum. Estranho? Não em Guimarães.

No plano político, o objetivo do PS de Domingos Bragança estendeu-se a todas as outras forças partidárias. Sem exceção, os partidos e as juntas de freguesia assinaram um acordo de consenso político de apoio ao caminho mais verde. Mas era preciso estender o desígnio à população. Foi aí que foram criadas as brigadas verdes, onde soldados ambientais se reúnem nas respetivas freguesias, todos os fins de semana, para realizarem alguma ação pelo ambiente. Limpam rios, matas, plantam árvores e sensibilizam o próximo. Dos adultos passou-se para os mais novos e as iniciativas ambientais passaram para as escolas.

São as pessoas, não as autoridades"

Nisto, já quase todos tinham ouvido falar do objetivo verde e da intenção de Guimarães se candidatar a Capital Verde Europeia 2020, distinção máxima da Comissão Europeia para cidades com mais de 100 mil habitantes. O resultado, conhecido no mês passado, pôs Guimarães em 5.º lugar entre as 13 candidatas ao prémio. Não se livraram os vimaranenses de um bom punhado de elogios do júri, sobretudo pelo seu empenho na causa. "Muito impressionante" foram as palavras utilizadas pela Comissão Europeia: "É óbvio que Guimarães reconhece que são as pessoas que vão criar um desenvolvimento sustentável no futuro, e não as autoridades da cidade". Por outro lado, também chega ao Berço o alerta europeu para "falta de mobilidade clicável".

Não é por falta de esforço de Paula Cristina e Carla Rocha, da "Get Green", empresa que aluga e transforma bicicletas normais em elétricas. "É um conceito económico e ecológico, porque se poupa o ambiente e o dinheiro em viagens", afirmam. A candidatura a CVE 2020 foi uma espécie de termómetro da sustentabilidade concelhia. Ninguém se importava de ganhar o título, mas "o caminho é mais importante", como ressalva o presidente da Câmara. E depois o prémio de CVE "é uma espécie de "Champions League" do Ambiente, classifica Amadeu Portilha, vereador do Ambiente em 2013. Neste campeonato, o concelho já tem vitórias. Desde 2010 foram criados 15 novos parques de lazer, uma incubadora de base rural ou um banco de terras para novos agricultores.

No Centro Histórico, os papa-chicletes e os ecopontas são os locais onde os cidadãos deitam as chicletes e as pontas de cigarro. No futuro, vão servir para fazer mobiliário urbano como bancos de jardim. Por ali perto também passa o autocarro da linha da cidade, 100% elétrico. E está a ser construída a rede de 20 quilómetros de ciclovias ecológicas que, no futuro, se vão estender às principais vilas do concelho. A montanha da Penha, pulmão verde da cidade, também não anda esquecida. Roriz Mendes, juiz da Irmandade que gere o espaço, sintetiza que a política verde é "uma oportunidade para projetar" o santuário verde do Berço. Para isso, está em curso a candidatura da Penha a Paisagem Protegida.

Padrões ambientais

A política de sustentabilidade está presente em tudo o que a Câmara faz. Até para entrarem para o Guimarães Marca - consórcio de empresas promovidas pela Autarquia - há uma alínea que define padrões de comportamento ambiental aos candidatos. A Associação Vimaranense para a Ecologia também apoia o caminho ambiental que está a ser seguido, embora teça críticas à construção de um parque de estacionamento no centro da cidade "sem necessidade fundamentada", numa antiga zona verde. Para o futuro, adianta a vereadora do ambiente, Sofia Ferreira, o objetivo é "consolidar as iniciativas que já existem" e apostar noutras medidas como a elaboração do plano para o desenvolvimento sustentável 2030.

A candidatura de Guimarães a CVE 2020 já aponta caminhos, como a vontade da cidade em reduzir em 39% o consumo de energia e em 42% as emissões até 2030. Até 2050, o plano é reduzir em 100% a energia consumida, num plano que está a ser desenhado e cuja primeira estimativa prevê que sejam necessários 350 milhões de euros em fundos municipais, programas do Governo e fundos da União Europeia. Ambicioso, para uma Câmara cujo orçamento anual não chega aos 100 milhões. Mas Afonso Henriques também tinha o Algarve a mais de 500 quilómetros.

Academia de sonho potencia ginastas"

Com a candidatura a Capital Verde em mente, a Câmara de Guimarães decidiu construir um edifício que fosse um exemplo de sustentabilidade ambiental, energética e, consequentemente, económica. Foi assim que, em 2017, surgiu a Academia de Ginástica de Guimarães. É um edifício autossustentável e próximo do "carbono zero" que serve para a formação de atletas de ginástica e que já conseguiu quase mil praticantes em menos de um ano.

A principal dor de cabeça dos técnicos da Câmara foi conseguir climatizar um edifício daquele tamanho sem recurso a grandes máquinas gastadoras de energia, mas as técnicas a que chegaram têm tanto de inovadoras como de simples.

"O melhor elemento da natureza para temperar o ar é o subsolo, que está sempre a uma temperatura mais ou menos constante. Então metemos tubos de 800 centímetros de diâmetro no subsolo, ligamo-los diretamente à nave e ela tempera", explica Joaquim Carvalho, engenheiro da Câmara. O ar, que vem temperado do subsolo, passa ainda por um sistema de água que ajuda a amenizar a temperatura. No verão arrefece e no inverno aquece, sem recurso a sistemas artificiais.

A água utilizada, quer para temperar o ar ou para as casas de banho, é a da chuva ou da encosta da Penha que é retida numa represa e depois é reaproveitada. E a cobertura do edifício, inspirada nas antigas fábricas para deixar entrar grandes quantidades de luz através do vidro, faz com que se dispense a iluminação artificial. Ou seja, tudo é aproveitado para reduzir o gasto energético. O resultado é "um balanço energético positivo", revela Joaquim Carvalho, num edifício com duas naves para desportos, uma de 750 metros quadrados e outra de 250. Depois, todo o exterior é feito com recurso a materiais naturais como cortiça, e os espaços verdes predominam de forma a não destoar da envolvente.

A Academia é gerida pela cooperativa municipal Tempo Livre mas sobretudo utilizada pelo Guimagym, um clube de ginástica que nasceu um ano antes da Academia e que já tem quase mil praticantes. "O clube nasce e cresce por ter um espaço com estas condições. E orgulha-nos porque é uma referência e já é o segundo maior clube de Portugal", sublinha Amadeu Portilha, da Tempo Livre.