Paramotores à conquista do céu em Santo Tirso

Voam pelo céu de Santo Tirso, por vezes em pequenos grupos, e é lá em cima, em pleno ar e sob as nuvens, que até chegam a combinar pontos de encontro com outros amantes de paramotores oriundos de regiões vizinhas. A modalidade cresce no concelho e os adeptos criaram uma associação que também atrai estrangeiros.

ão cada vez mais os praticantes naquela zona do vale do Ave, o que levou à criação, em 2017, da associação Goair - Núcleo de Paramotores de Santo Tirso. Mas tudo começou há mais de uma década e com um só homem, Augusto Coelho, que então se apaixonara por este desporto ao observar um praticante na Póvoa de Varzim.

"Comecei com isto em Santo Tirso e arranjei um leque de amigos de outros lados e trouxe-os para cá. Aqui, ninguém sabia o que era a modalidade", recorda o fundador e presidente da associação, lembrando que, inicialmente, "começou com um grupo de amigos e como uma brincadeira". Filipe Moreira, outro aficionado, juntou-se-lhe pouco depois, e hoje diz que voar "é viciante".

Mas o divertimento de alguns pilotos acabaria por transformar-se em algo mais "sério". "Tem vindo a crescer muito. Neste momento, somos uma das maiores associações da modalidade do país. Juntam-se a nós pessoas de várias regiões, porque já somos uma referência da modalidade em Portugal", orgulha-se Augusto Coelho, que destaca a presença de 80 praticantes em Santo Tirso, no ano passado, numa prova do Campeonato Nacional de Paramotor.

"Há três anos, e dado o número de pessoas, foi sugerido pela Federação Portuguesa de Aeronáutica que se criasse a associação. Não havia nenhuma na região, e esta minha paixão pela modalidade e pelo associativismo fez com que surgisse a associação", conta o praticante.

As pessoas já vêm isto de outra forma. Já nos admiram e já têm interesse em saber o que é

Hoje com cerca de 60 associados - todos pilotos, incluindo alguns oriundos de Espanha e França -, o Núcleo de Paramotores de Santo Tirso ambiciona crescer ainda mais e atrair também os amantes da modalidade que não pilotam. Para isso, planeia lançar, em meados deste ano, um projeto de workshops de voo, com formação teórica e experiência a bordo de um bilugar. Neste momento, a Goair também está apta a formar pilotos.

"Desde que fizemos a associação, há mais gente de Santo Tirso a procurar-nos para iniciar a atividade. As pessoas já vêm isto de outra forma. Já nos admiram e já têm interesse em saber o que é", constata, satisfeito, Augusto Coelho, que alia a promoção da modalidade a outro objetivo: "Divulgar Santo Tirso, porque isto é mesmo bonito". Conta, por isso, com os apoios da Câmara e da Junta de Santo Tirso