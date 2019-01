Passeios de fim de semana dão novo fôlego ao metro do Porto

Célia Soares Hoje às 18:53 Facebook

Numa altura em que o metro do Porto continua a bater recordes e se aproximam as obras de expansão há uma mudança de paradigma que sobressai. Os dados relativos a 2018 mostram que, além das idas para o trabalho e para a escola, o metro surge cada vez mais como o meio de transporte ideal para os passeios em família aos fins de semana

Na Senhora da Hora, em Matosinhos, a estação das Sete Bicas é já um fenómeno. Só no ano passado, mais de 368 mil pessoas passaram por lá aos fins de semana e feriados. Motivo: as peregrinações ao NorteShopping. No total, 62,6 milhões de passageiros foram transportados em toda a rede durante o ano passado.

Os números são a melhor prova da "vida dupla" que caracteriza o metro do Porto. No topo da procura está, quer à semana, quer aos fins de semana e feriados, a estação da Trindade, com uma média de 12 milhões de validações por ano. E a esta segue-se, durante a semana, a estação da Casa da Música, com mais de três milhões de pessoas em 2018. Já aos fins de semana, é a estação de S. Bento que ocupa o segundo lugar do ranking: 666 280 passageiros foram transportados no ano passado.