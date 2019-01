"Pechinchas" e relíquias animam Silo Auto do Porto

Paulo Lourenço Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

É nas bagageiras abertas dos automóveis que se espalham objetos variados, de roupa, a brinquedos, ferramentas usadas, DVD e velhos discos de vinil. Para todas idades e gostos, o único objetivo é encontrar "relíquias" a preços muito mais baixos.

Nesta feira de usados - que decorre mensalmente no Silo Auto do Porto - para quem vende, é a oportunidade de "fazer uns trocos" a despachar a tralha lá de casa. Já para quem a visita, a motivação é comprar a preços reduzidos diversos produtos, ou reviver outros tempos, através dos objetos antigos que há muito saíram do quotidiano, mas que permanecem no imaginário coletivo.

O ambiente é sempre descontraído, com animação musical, a cargo de alguns dos expositores. E os clientes adoram. Muitos são colecionadores e é na "Feira da pulga" que encontram "tesouros" que já julgavam perdidos.

A roupa é, porém, o artigo mais procurado. Há peças a um, dois ou três euros. Usadas, claro, mas em bom estado, concordam vendedores e compradores. E, com preços tão baixos, muitos não resistem a comprar os mais diversos adornos.

A próxima edição do Flea Market está marcada para 16 de fevereiro, de novo no Silo Auto. É obrigatória inscrição. Pode começar a preparar a trouxa.