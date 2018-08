Porto na rota da volta ao mundo em muletas

Célia Soares 23 Maio 2018 às 10:55 Facebook

Um grave acidente em 2003 mudou-lhe a vida. Mas Luiz Thadeu, atualmente com 59 anos, não baixou os braços. O brasileiro sabe que "se dói muito em casa, também dói muito na rua". Por isso, fez questão de enfrentar a adversidade e fê-lo de forma muito particular. Sem que se apercebesse, estava a dar a volta ao Mundo. Sozinho e de muletas. Um feito de que poucos se poderão gabar.

Até porque, às limitações físicas, acresce o facto de não saber falar inglês. Mas "nem na China isso foi um problema", assegura. Até agora, já visitou 121 países e, nos últimos dias, Porto e Lisboa foram os destinos escolhidos. Luiz diz que tem "as asas no chão" e já definiu um objetivo: "Até aos 65 anos, tenho de chegar a todos os países".

A alegria com que o brasileiro, natural de S. Luís do Maranhão, relata tudo o que aconteceu parece não se coadunar com as 43 cirurgias a que teve de ser submetido. Tudo começou em 2003, quando o motorista do táxi em que seguia, no Brasil, atendeu o telemóvel enquanto conduzia. "Perdeu o controlo do carro e bateu", recorda, acrescentando que se seguiram "quatro anos acamado e de cadeira de rodas". Palavras duras, que rapidamente são trocadas por gargalhadas. É que o brasileiro não é pessoa de "se ficar a lamentar". Pelo contrário. E prova disso é a força que mostrou durante os longos meses de tratamento. "Os médicos diziam que eu tinha de amputar a perna esquerda e que ia ser muito difícil voltar a andar, mas não deixei que me amputassem e consegui", conta.

Tudo começou com uma visita ao filho em Dublin, de onde partiu para uma viagem pela Europa

Assim que ganhou forças, Luiz aceitou o convite do filho, que estava a estudar em Dublin, na Irlanda. E meteu-se no avião para uma viagem que aconteceu pouco tempo depois de ter tirado, definitivamente, os ferros com que teve de andar durante dois longos períodos. "Primeiro, foram 10 meses. Depois, 22", lembra, acrescentando que três meses depois de ter tirado os ferros "já tinha atravessado o Atlântico". E aquela que seria apenas uma visita à cidade onde o filho estudava tornou-se no início de uma grande aventura, que começou no Aeroporto Internacional de São Luís, no Maranhão.

De Dublin, partiu logo para uma viagem pela Europa. Mas, nessa altura, a hipótese de dar a volta ao Mundo nem sequer lhe passava pela cabeça. "Não era um projeto, nem uma coisa em que eu pensasse sequer", explica. "Foi acontecendo", revela, explicando que "à medida que ia conhecendo mais países, a vontade de viajar aumentava".

E nenhuma das suas limitações o impediu de ir pelo Mundo fora. "Como costumo dizer, tenho três grandes problemas: andar sempre com as muletas, não saber falar inglês e, ao contrário do que possa parecer, não ser rico". Ainda assim, o engenheiro, que garante ter "bolso raso e sonhos profundos", não se demove do objetivo que definiu - dar a volta ao Mundo de muletas. Diz ser "fruto da modernidade" e, com a ajuda das aplicações, considera que "tudo fica mais fácil". Antes de chegar ao destino, já sabe o que vai encontrar e trata dos pormenores com a antecedência necessária. Contudo, o engenheiro diz que não se vê como um turista, mas como um viajante. "Um turista já sabe ao certo qual a altura em que vai viajar, mas um viajante como eu parte em função do calendário".

Esta é uma aventura que acontece ao mesmo tempo que exerce a profissão de engenheiro agrónomo no Brasil. Sem grandes constrangimentos. "Para mim, as folgas são sinónimo de viagem", conta. E nas viagens a bagagem é aquilo que menos o preocupa. "Não preciso de muita coisa, levo só dois computadores, a agenda, os medicamentos e o mínimo de roupa possível". Ainda assim, não lhe faltam episódios caricatos, que fazem com que se apresente, em jeito de brincadeira, como o "campeão de extravio de malas". É que, nos aeroportos de todo o Mundo, Luiz já perdeu a conta às vezes em que ficou sem a bagagem, que, sabe, recupera "sempre três dias depois". Contudo, os medicamentos não podem faltar. Por isso, "vão sempre na mala de mão".

De todos os países em que já estive, é em Portugal que se come melhor. É um país incrível, com sítios lindíssimos

A alma de viajante faz com que, mesmo quando as estadias são curtas, queira conhecer a cultura de cada país. Dos costumes à gastronomia local, o brasileiro faz questão de aproveitar ao máximo o facto de "poder estar com pessoas muito diferentes". Depois de já ter visitado 121 países dos 193 classificados pela ONU, não é fácil fazer comparações. Mas, no que respeita à gastronomia, o engenheiro não tem dúvidas: "De todos os países em que já estive, é em Portugal que se come melhor". Além disso, "é um país incrível, com sítios lindíssimos". Por isso, partilha um desejo: "Espero poder viver em Portugal uma temporada, para poder conhecer mais cidades e visitar as ilhas, também". No Porto, onde esteve há dias, a paisagem que avista do cimo do tabuleiro superior da ponte Luís I deixa-o sem palavras. E fá-lo recordar a cidade que conheceu na altura da Expo98, quando visitou a Invicta pela primeira vez. "Está tudo muito diferente", comenta, fazendo referência ao aumento do turismo nos últimos anos. Este e outros comentários são, aliás, prova da sua excelente memória.

Sem cábulas e sem legendas, é com uma velocidade surpreendente que o viajante indica, ao olhar para as inúmeras fotografias que já tirou nos quatro cantos do Mundo, o lugar em que cada uma delas foi tirada. As palavras saem como se tivesse sido ontem. E à Indonésia, Argentina, Jordânia, Nepal, Tailândia, Irlanda, França e Israel segue-se um sem-fim de países que Luiz identifica em poucos segundos. Sorridente, o brasileiro aproveita para confessar que a mulher, Heloísa, apenas o acompanhou em algumas viagens. "É que ela gosta mais de ir para aqueles sítios top, como Veneza ou Paris", explica, bem-disposto. Por isso, para a maioria dos destinos, parte sozinho. Mas, em qualquer parte do Mundo, rapidamente faz amigos. Não fosse ele um comunicador nato que, mesmo sem saber falar inglês - já tentou mas nunca conseguiu aprender o idioma -, cada vez viaja "mais" e "para mais longe".

"Já fui à China e consegui comunicar com as pessoas sem saber falar inglês ou mandarim", revela. Nestas situações, garante, não há problema se se souber comunicar "através das mãos". E, por mais longe que seja o destino, há rotinas que se mantêm. "Adoro fotografar e faço imagens do pôr do sol em todos os lugares que visito", conta, avançando que muitos desses registos são partilhados no Instagram e na página de Facebook.

De Portugal, o brasileiro está agora de volta ao Brasil. Para um regresso temporário. Afinal, a volta ao Mundo é para continuar. E está tudo preparado. De tal forma que, quando conta os planos que tem, parece, de facto, ouvir-se o relato de alguém que tem "as asas" nos pés.

Tenho dores muito fortes, é verdade. Mas aprendi a viver com isso

"Daqui, vou para o Brasil e, depois, para o Chile. Em agosto, sigo para a Austrália. E, em setembro, vou visitar seis países da América Central", indica, reiterando que "já está tudo pago". Aliás, o viajante garante que só sai de casa "com tudo pago". E isto inclui as viagens, os hotéis e os seguros de saúde. "Para mim, as despesas com as viagens são como as de água, luz ou de gás. Tenho uma conta específica para isso e é algo que nunca deixei de pagar", observa. Além disso, o engenheiro tem, atualmente, "a assinatura de 228 jornais de todo o Mundo". E em muitos já foi notícia. Afinal, não é todos os dias que se encontra alguém que deu a volta ao Mundo de muletas. Luiz sabe disso e quer inspirar outras pessoas. "Tenho dores muito fortes, é verdade. Mas aprendi a viver com isso", explica, acrescentando que "toda a gente devia realizar pelo menos um dos seus sonhos".

Quando o objetivo for cumprido e o seu álbum fotográfico contar, finalmente, com as imagens de todos os pores do sol do Mundo, o momento será de festa. "Vou celebrar com a minha família e os meus amigos e fazer uma homenagem às minhas muletas, que sempre me acompanharam", conclui.