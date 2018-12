Portugal cada vez mais no radar dos chineses

Ana Laranjeiro Hoje às 00:01 Facebook

No ano passado, cerca de 13 milhões de cidadãos oriundos da China viajaram para a Europa, dos quais mais de 260 mil rumaram para terras lusitanas.

A pouco e pouco, o gigante chinês desperta para o turismo. A Europa e Portugal querem ficar com uma fatia deste mercado de milhões que está a descobrir o Mundo. Com a chegada desta década, Pequim focou-se numa transformação económica: nunca perdendo de vista as exportações, decidiu apostar também no consumo interno. À medida que as famílias foram obtendo mais rendimento, começaram a aceder a bens de luxo e a conhecer o Mundo.

A população chinesa ronda os 1,4 mil milhões de pessoas, mas menos de 10% têm passaporte: cerca de 140 milhões de pessoas. No ano passado, os chineses realizaram 145 milhões de viagens transfronteiriças e, no primeiro semestre de 2018, as visitas ao estrangeiro cresceram 15% face ao mesmo período de 2017, para 71 milhões.

Na hora de apanhar um avião, a Europa, e Portugal, estão no radar: no ano passado, cerca de 13 milhões de chineses viajaram para o Velho Continente, dos quais mais de 260 mil rumaram a Portugal, o que, segundo a secretária de Estado Turismo, traduz-se num aumento de 100 mil pessoas em dois anos.

Receitas a crescer

"O que sentimos é que [este mercado] tem uma capacidade de crescimento cada vez mais exponencial. O crescimento em 2017 foi importante, assim como a subida das receitas turísticas do mercado chinês, que cresceram 80% em 2017", disse Ana Mendes Godinho. "Isto deve-se muito às ligações aéreas (...) mas também ao facto de os chineses quererem descobrir destinos que não conhecem e destinos únicos".

No ano passado, além do número de hóspedes na hotelaria ter superado a fasquia dos 260 mil, as dormidas destes turistas superam as 455 mil e, este ano, até setembro, já ascendem a mais de 345 mil, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. A China foi, em 2017, o 12.º maior mercado da procura externa para Portugal. Este ano, posiciona-se como o terceiro mercado com maior crescimento no conjunto dos principais emissores, segundo o Turismo de Portugal.

A Associação da Hotelaria de Portugal não tem dúvidas de que este é um "mercado importante" para o setor, até porque elegem maioritariamente os hotéis como alojamento e é um mercado "que tem estado sempre em crescimento".

Apesar de Portugal estar nos últimos lugares do top 10 de destinos turísticos na Europa, Cristina Siza Vieira assume que estes turistas têm "em alguns destinos um peso muito grande, quer em Lisboa quer no Alentejo. Nos dois primeiros meses de 2018, foi o terceiro mercado emissor para o Alentejo".

Ana Mendes Godinho dá outra explicação para o crescimento que se está a verificar: "O que temos feito são campanhas fortes na China para a promoção de Portugal, quer com operadores turísticos quer através da presença digital. Hoje, os chineses fazem tudo no mobile e Portugal tem uma página [no portal] de viagens da Alibaba, temos presença no WeChat e lançámos uma campanha para 2018 muito temática".

Os que mais gastam

Há ainda outro lado da moeda quando se fala de turistas chineses: viajam com os bolsos cheios. Nas receitas turísticas, a China foi responsável por 130 milhões de euros no ano passado (dados do Banco de Portugal). "É um mercado que gasta muito, é o que mais gasta quando viaja. Neste momento, em termos de receitas turísticas, é o turista que mais gasta em termos per capita quando vem a Portugal", acrescenta.

Saiba mais

909 milhões de falantes

909 milhões de pessoas falam mandarim. É, de longe, a língua mais falada no Mundo. Se se considerar a totalidade das variantes do chinês, são 1299 milhões para quem é essa a primeira língua. Como língua nativa, o inglês fica-se por 348 milhões...

O maior aeroporto do Mundo

Começou a ser construído há quatro anos e deverá ficar pronto em 2019: o maior aeroporto do Mundo terá um terminal de 700 mil metros quadrados, quatro pistas, e ficará a 46 quilómetros de Pequim. Longe? O comboio de alta velocidade fará a ligação em 30 minutos. Custo? Um pouco mais de 10 mil milhões de euros.

Uma Lua para iluminar Chengdu

A cidade de Chengdu, quinta mais populosa da China (10 milhões de habitantes), vai lançar, em 2020, um satélite capaz de produzir um brilho noturno oito vezes superior ao da Lua. Permitirá poupar 150 milhões de euros por ano na fatura da iluminação pública da região.

Carros europeus, baterias chinesas

Sucedem-se na Europa as decisões de proibir carros a gasóleo e gasolina. O futuro automóvel europeu será elétrico, mas com baterias... chinesas. Diz a Bloomberg que a China produzirá, já em 2021, 70% das baterias para carros elétricos.

Dia do solteiro e dos milhões

A Alibaba, a maior plataforma de vendas online da China, lançou há 10 anos o dia do solteiro. Na última edição, no mês passado, a promoção durou 16 horas e somou vendas de 21 mil milhões de euros. Não há guerras comerciais que abrandem o impulso chinês pelo consumo.