Portugal já tem um "mayor" para as bicicletas

Ana Pereira, 38 anos, é desde fevereiro a "mayor" de Lisboa. Movimento criado na Holanda para troca de experiências e incentivo à mobilidade ativa chegou a Portugal e quer ver mais mil milhões de pessoas a pedalar em cidades de todo o Mundo.

Nasceu na Holanda, mas rapidamente se espalhou por várias cidades mundiais. E já chegou a Portugal. O "Bicycle Mayor & Leader Program" é uma iniciativa global que quer acelerar o progresso da mobilidade em duas rodas em ambiente urbano. Segundo a BYCS - associação sediada em Amesterdão, que iniciou e coordena o programa - o objetivo é chegar a mais mil milhões de utilizadores regulares de bicicleta nas cidades.

À medida que as preocupações ambientais crescem e a utilização de bicicletas e outros meios de mobilidade ativa se generaliza, as cidades unem-se para trocar experiências e lançar projetos. E foi assim que o projeto chegou a Portugal, onde Lisboa se tornou, há poucas semanas, na primeira cidade do país a ter uma "Bicycle Mayor". A tradução não pode ser literal, porque, na prática não se trata de um "autarca" [mayor], mas de um interlocutor entre diversas entidades.