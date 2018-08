Praias mais acessíveis para crianças com mobilidade reduzida

Hoje às 12:25 Facebook

Projeto da Médis ajuda crianças com mobilidade reduzida a tirar partido da praia, com recurso a cadeiras inovadoras. Ideia começou nas cidades do sul, mas o intuito é alargá-la ao restante território.

O projeto chama-se More Swimming Moments e tem objetivo solidário: pretende ajudar crianças com mobilidade reduzida a usufruir mais facilmente de dias de praia. A ideia foi da Medis, que ajudou a Associação More Moving Moments (MMM) através da distribuição de cadeiras com características especiais.

Até ao momento foram entregues cadeiras nas praias do Ouro (Sesimbra), Tamariz (Cascais), Poça (Cascais), Moitas (Cascais), São Lourenço (Mafra), Foz do Lizandro (Mafra), Comporta (Grândola), Tróia-Mar (Grândola) e Maçãs (Sintra).

"A MMM tem como missão conseguir potenciar uma integração plena na sociedade destas crianças - sem preconceito nem estigma. Uma missão à qual a Médis não pode ficar indiferente pelo compromisso que assume desde a sua fundação: proximidade, presença e participação ativa na sociedade em que se insere", referiu fonte da seguradora.

Em Portugal existem 5000 mil crianças, entre os 5 e os 14 anos, com problemas de mobilidade reduzida, para quem "uma simples ida à praia é um processo complicado que, na maior parte das vezes, resulta num sonho adiado", como lembra a Médis. No próximo ano, a ideia é alargar a iniciativa a mais praias espalhadas pelo país e, também, destiná-las a outros escalões etários para além das crianças.