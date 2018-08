Primas inspiram-se nas avós para criar malas com arte

Paulo Lourenço 09 Maio 2018 às 12:13 Facebook

Os velhos teares de uma da avós de Catarina Moura, uma estudante de Guimarães, e os materiais têxteis a que a outra avó recorria para exercer a sua atividade de modista sempre atraíram a jovem de 24 anos, que começou a produzir peças artesanais "por brincadeira" em casa. Com duas primas, acabou por fundar a "Polpa", empresa de criação de acessórios de moda e decoração.

"Foi aí que me nasceu a paixão pela parte manual dos têxteis", conta ao JN, antes de explicar que, mal acabou o ensino secundário, montou o seu ateliê, aproveitando a oferta da avó de uma máquina de tricotar manual.

"Comecei a desenvolver as ideias e a maneira como utilizar os meios que tinha em casa, a produzir e a pôr tudo online", recorda Catarina Moura. O sucesso das suas publicações acabou por ser a chave para a criação, há precisamente um ano, da marca "Polpa", em conjunto com as primas Carolina Roque, de 22 anos, e Mariana Vilhena Roque, de 33.

"A nossa produção é artesanal. Criamos acessórios de moda e decoração de raiz no nosso ateliê partindo de tecelagens feitas em teares manuais", explica Carolina, que tem a cargo a comunicação da marca. Catarina, que é a responsável pela criação das peças únicas, começou, entretanto, a estudar Design de Moda, no Porto, e conta com a ajuda da mãe e da irmã na produção.

As malas de senhora são o ex-líbris da "Polpa", mas há também outros materiais de decoração, que fazem sucesso na Internet, quer na loja online (www.polpa.pt), ou no Instagram (polpatelier) e Facebook (www.facebook.com/polpaatelier).

Na prática, cada peça produzida no ateliê de Catarina, em Guimarães, é uma obra de arte, personalizada e "produzida em teares 100% manuais e máquinas de costura antigas", destaca a jovem criadora.

"Devido à natureza das nossas peças feitas à mão, cada produto pode mudar ligeiramente de tonalidade, textura e estrutura, mas esse é o charme e a alma que caracterizam a nossa marca", observa Carolina Roque.

No espaço de um ano, o trabalho desenvolvido agrada às primas, que, ao mercado nacional, já acrescentaram vendas para Barcelona e Brasil. O objetivo passa, aliás, por fazer crescer e internacionalizar a marca.

"Neste momento, a nossa capacidade de produção ainda é algo limitada, mas para crescermos, provavelmente, vamos ter de contratar gente de fora", conclui Catarina Moura.

A par das carteiras artesanais, a empresa desenvolve ainda uma linha de produtos de decoração de casas, como puffs, tapetes ou almofadas.