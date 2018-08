Primeiro hotel de Gondomar cria 100 empregos

Célia Soares Ontem às 17:52 Facebook

Já arrancaram as obras para o primeiro hotel de Gondomar, que vai nascer nas instalações da antiga fábrica de sabões Floral, em Valbom. Por estes dias, quem passa pela marginal, na zona de ribeira de Abade, não deixa de reparar nos trabalhos para o novo Hotel Pestana Douro, que vai criar uma centena de postos de trabalho.

A obra, cujo investimento ronda os 20 milhões de euros, deverá ficar concluída no final do próximo ano, reabilitando, assim, a antiga fábrica de sabonetes que se encontrava há´vários anos inutilizada.

"Trata-se de recuperar um edifício que estava degradado há pelo menos 15 anos e que merecia ser recuperado", referiu ao JN o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, adiantando que o novo empreendimento turístico de luxo deverá "contribuir para dinamizar a economia e o turismo do concelho".

Com capacidade para 165 quartos, o Pestana Douro, de cinco estrelas, será a primeira de três unidades hoteleiras aprovadas pela autarquia a entrar em funcionamento. "Além do Pestana Douro, vão ser construídos mais dois hotéis", acrescenta o autarca, completando que "um irá nascer também na marginal de Valbom e o outro será junto ao nó da autoestrada, em frente ao Pavilhão Multiusos, em S. Cosme". Contudo, quanto à abertura destas duas unidades, "ainda não há previsões", explica.

Setor em crescimento

Para a construção do Pestana Douro Hotel, o Grupo Pestana beneficiou de uma redução de taxas de licenciamento, ao abrigo do regulamento municipal de incentivos ao investimento. Uma redução que se traduziu numa poupança de mais de 60 mil euros.

Depois do Pestana Palácio do Freixo e do Pestana Vintage Porto, ambos na Invicta, o primeiro hotel em Gondomar reforça a presença do Grupo Pestana nas margens do rio Douro. Para Marco Martins, "a construção desta unidade vai dignificar a entrada do concelho, onde a paisagem é lindíssima".

Atualmente, o Grupo Pestana conta com unidades hoteleiras em 15 países de três continentes.