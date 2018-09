Pulmão verde de Setúbal cada vez mais procurado

Rogério Matos 07 Junho 2018 às 11:12 Facebook

A origem do Jardim do Bonfim, em Setúbal, remonta ao século XVI, quando o rei D. Manuel I, numa visita à cidade, ficou maravilhado com a beleza da Herdade da Barbuda. O monarca não hesitou e comprou-o, oferecendo-o aos setubalenses, com o intuito de servir como logradouro comum.

O Jardim do Bonfim foi construído em meados do século XIX e hoje é um dos espaços com maior afluência da cidade. Ao longo dos tempos, sofreu várias obras e ampliações. Em 1878, a Autarquia substituiu o chafariz por um lago de forma circular. No centro, foi colocado um coreto.

Hoje, é normal que, todos os fins de semana, famílias e turistas rumem àquele espaço junto ao Estádio do Bonfim para dar um passeio num local que é um autêntico pulmão da cidade. Nos dias de jogo do Vitória de Setúbal, é regra dar um passeio no jardim antes de entrar no estádio. A Feira de Sant"iago também chegou a ser realizada neste espaço caracterizado pelo verde das árvores, água do chafariz central e os patos e gansos que lá encontram o seu pouso.

A última transformação aconteceu em 2017 com a remoção da vedação que circundava o perímetro. A intervenção foi executada pela Autarquia com o objetivo de aumentar a integração do jardim no espaço público envolvente.