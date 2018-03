Quatro mil famílias sem dignidade em casas do Estado

Carla Sofia Luz * Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Quase quatro mil famílias que vivem hoje em más condições de habitabilidade residem em casas públicas. São histórias de pobreza em que o Estado (sobretudo através das autarquias) já interveio e disponibilizou um teto, mas revelou-se incapaz, com o passar dos anos, de garantir que esse inquilino não voltaria a morar em condições indignas.

Dos 25 762 agregados familiares em "situação habitacional claramente insatifatória" sinalizados em todo o país, cerca de 15% (3877 famílias) pagam renda a uma entidade pública, seja um município, seja outro organismo estatal. O levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional, realizado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e que reuniu informação de 307 concelhos (só Estremoz não respondeu), testemunha que nem sempre o auxílio do Estado consegue resolver os problemas a longo prazo.

Esta incapacidade é particularmente expressiva na Área Metropolitana de Lisboa (AML), em que 22% das famílias em situação grave de carência habitacional (3044) moram em bairros sociais. Apenas é superado pelo número de pessoas (6280 agregados familiares) a residir em barracas ou em construções precárias naquela região. Na Área Metropolitana do Porto (AMP), a situação do arrendamento público em condições indignas tem uma expressão bem mais reduzida (31 casos sinalizados pelas câmaras).

O IHRU explica que são, sobretudo, "edificações da primeira metade do século XX, que não só não reúnem as condições de habitabilidade necessárias como, pelo seu estado de degradação, já se tornaram indignas para as famílias que aí residem". A essas construções, somam--se os alojamentos temporários em prefabricados e em contentores, promovidos pelo antigo Fundo de Fomento à Habitação e pela Comissão para o Alojamento de Retornados. Tinham um prazo de validade, mas foram-se eternizando.

Problema é mais grave em Lisboa do que no Porto

Traçando o retrato luso, o primeiro levantamento sistemático de precariedade habitacional revela um país desigual, com uma concentração de 74% das necessidades nas duas áreas metropolitanas. Os dados mostram que o problema é mais grave no centro urbano em torno da capital do que na Invicta. Na AML, contam-se 13 828 famílias que ocupam 5987 imóveis em mau estado, enquanto na AMP foram identificados 5222 agregados a residir em 2988 prédios.

Dos 307 municípios, 187 manifestaram carências, quase todos na linha costeira ou a poucos quilómetros da faixa litoral. Nas regiões do interior, Évora é o território que sinaliza mais dificuldades (153 famílias). Nada que se compare com o número de casos identificados pelas autarquias com pior registo. À cabeça, está Lisboa (2867), seguida pelos vizinhos Amadora (2839), Almada (2735) e Loures (2673). Em torno da capital, as carências são mais repartidas, tendo um peso semelhante (cerca de 20%) naqueles cinco concelhos. Destacam-se, ainda, Cascais (764), Seixal (526) e Barreiro (376 famílias).

O Porto lidera a norte (2094), representando 40% das carências na AMP. O problema está mais concentrado na Invicta. Depois, vêm Gaia (824), Maia (794), Gondomar (502), Valongo (363) e Matosinhos (190). Fora dos dois centros urbanos, sobressaem Guimarães, Funchal (na Madeira), Mira, Aveiro, Faro, Olhão, Ovar e Viana do Castelo.

Basta olhar para os dados das duas áreas metropolitanas para perceber que, apesar das famílias partilharem a dor da indignidade habitacional, a forma como se abrigam é muito diferente. A sul, predominam as barracas e as construções abarracadas em betão. A norte, 70% residem em edifícios degradados, com uma forte presença dos núcleos de ilhas onde subsistem situações de grande pobreza.

Governo está a ultimar o programa de apoio ao direito à habitação

O Governo ultima o programa de apoio ao direito à habitação - o 1.º Direito -, que, sucedendo ao Prohabita e ao Plano Especial de Realojamento, procurará ter soluções mais flexíveis para alicerçar as respostas (que se querem múltiplas) às carências habitacionais, afastando-se do modelo de construção de empreendimentos de raiz que, em muitos casos, somaram exclusão social e territorial à pobreza. Ainda que se priorize a reabilitação, a construção de nova habitação também poderá ser adotada e financiada.

O compromisso da secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, é de que esse programa cobrirá todo o tipo de carências. O IHRU estima que serão necessários 1,7 mil milhões de euros para erradicar os quase 26 mil casos identificados. Mas o Governo vai fazer novas contas, quando estiver fechado o processo legislativo do 1.º Direito, o que ocorrerá até abril. Entretanto, serão definidos o período para a implementação e os impactos orçamentais daquele programa. A abertura de candidaturas ao financiamento público acontecerá no final do primeiro semestre.

Esta ilha vai ser para o turismo"

Maria e Alice, moradoras na ilha de S. Vítor, no coração do Porto. Atualmente, estima-se que haja 930 ilhas habitadas na Invicta Foto: André Rolo / Global Imagens

"Gosto muito de viver aqui. Morei aqui dez anos. Saí e fui para outra ilha. Tive de voltar porque aquela, para onde fui, agora é um hostel". Maria Santos tem orgulho da ilha Grande, uma de muitas da Rua de S. Vítor, no Porto. Criou ali três filhos, agora voltou sozinha. Apesar da casa pequenina, e de pagar 200 euros de renda por mês, diz que está bem. A ilha é um conceito habitacional típico do Porto. Quem percorre certas zonas da cidade nem desconfia que, por detrás de um portão à face da rua, ao longo de um pequeno corredor, várias pequenas casas dão abrigo a dezenas de famílias. Este tipo de habitação nasceu com a revolução industrial e com a crescente migração dos campos para a cidade. O fenómeno conduziu a uma sobrepopulação do Porto. Em 1832, existiam cerca de 200 ilhas, mas o número foi aumentando exponencialmente até ao início do século XX. Eram 1050 ilhas, que albergavam perto de 50 mil pessoas. Em 2001, a Câmara Municipal do Porto revelou que existiam na cidade 1182 ilhas, das quais 1109 habitadas. Em 2011, a atualização dos dados revela que o número de ilhas habitadas diminuiu para 930. Hoje restam algumas dezenas, sobretudo privadas. Alice Moreira chegou à ilha Grande de S. Vítor há 53 anos. É uma das mais velhas. Hoje tem 83 anos. Criou ali seis filhos, três deficientes. Era costureira numa fábrica têxtil, mas o marido "fez os filhos e foi embora". Foi Alice que os criou com dificuldades após ter sido reformada compulsivamente depois de, aos 34 anos, ter sofrido uma queda. Teve de "secar um pulmão". Hoje vive sozinha e o ambiente já não é o mesmo. Foi ela que durante muitas décadas decorou a ilha para a noite de São João. Nos últimos anos, tem pago a um jovem do bairro para que a tradição seja mantida. "Este ano não posso, fica caro, que façam os outros", salienta. Na ilha pouca gente se aguenta muitos meses. As casas "têm muita humidade". Os mais novos "estão aqui uns meses até arranjarem outros sítios". Aurora Cunha paga 213 euros por "uma casa pequenina". Nestes dias, chove em cima da cama. Há bacias de plástico por todo o lado. "Eu gostava de viver noutro local. Queria uma casa da Câmara", desabafa. "Ó filha, tens de ter bons padrinhos", alerta a vizinha Alice. Cada vez mais há casas de ilha recuperadas para outro tipo de inquilinos. "Isto vai ser para o turismo", diz Maria Santos. Muitas destas pequenas casinhas têm sido destinadas a "hóspedes" da Nova Zelândia, Rússia, Ucrânia, Letónia, Espanha, França ou Itália.

Quando a noite cai não há luz no bairro"

Toussain é o barbeiro do bairro do 2.º Torrão da Cova do Vapor, Almada, onde vivem em condições precárias 460 famílias Foto: Gerardo Santos / Global Imagens

O desejo de realojamento é geral no bairro do 2.º Torrão, na Trafaria, Almada, mas as casas camarárias têm sido atribuídas pela Autarquia a conta gotas (no espaço de dois anos, foram entregues chaves a oito famílias). As restantes 460 que lá residem vão enfrentando os problemas do dia a dia e têm encontrado soluções para melhorar o quotidiano no bairro. A eletricidade, ou a falta dela, é o grande problema apontado pelos moradores contactados pelo JN, mas essa situação está em vias de mudar. A EDP vai requalificar a iluminação pública e instalar contadores individuais em todas as habitações para evitar descargas devido às puxadas ilegais que colocam todo o bairro às escuras. Quando a noite cai, não há luz", conta Paulo Faísca, presidente da Associação de Moradores do Bairro do 2.º Torrão, que acrescenta que "até há uns dias ainda havia luminosidade proveniente dos holofotes da base da NATO, mas agora desligaram-nos".

Paula Pereira, coordenadora da equipa "Sai e Age", que procura melhorar as condições de vida dos moradores afirma que "no inverno, o enfoque da maioria da população é centrada na falta de luz, enquanto no verão há mais atenção a aspetos como a sua qualificação e procura de emprego". E em curso está atualmente um contacto entre a associação e os moradores que querem ter contadores em casa. Por agora, 180 das 460 famílias demonstraram esse interesse, "mas o número vai aumentar", conta Paulo Faísca. Nélson Botas, 34 anos, ainda não demonstrou oficialmente esse interesse, mas conta que o vai fazer porque "a carne no frigorífico não estraga". O açoriano reside numa casa abarracada junto à orla marítima e lida com outro grande problema, o avanço do mar, que, ainda nos últimos dias, fez com que três casas fossem inundadas e 12 pessoas tivessem de encontrar na casa dos vizinhos abrigo para a noite. "A força do mar nesta zona é muito grande e entra-me em casa nas alturas das marés vivas". Neste ponto, Paulo Faísca critica a Administração do Porto de Lisboa por saber da situação, mas não atuar. "Solicitámos já o reforço do empedrado entre o mar e as casas, mas nunca obtivemos resposta", lamenta.

Por enquanto, decorre uma petição online, lançada pela Fábrica dos Sonhos, para levar o presidente da República ao bairro. Contactada, a responsável pela petição não se mostrou disponível para tecer comentários.

*com Alfredo Teixeira e Rogério Matos