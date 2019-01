Reciclar vale descontos e idas ao cinema e à piscina

Ana Trocado Marques Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova máquina da Lipor está no Mercado da Póvoa de Varzim. Em troca de garrafas de vidro ou plástico, latas e pacotes de leite ou sumo, dá pontos que valem prémios.

"É uma boa iniciativa. Já é a segunda vez que a uso. É um incentivo à reciclagem", atira Paula Silva, enquanto vai depositando garrafas de vidro e pacotes de leite na máquina. É "novinha em folha", mas já é "um sucesso". Ali, reciclar dá descontos, bilhetes de cinema e entradas nas piscinas. É um projeto-piloto da Lipor e está no Mercado Municipal da Póvoa de Varzim.

A cada resíduo colocado, a máquina devolve um talão com pontos. As garrafas de plástico (águas ou refrigerantes) dão cinco pontos, os iogurtes líquidos, os pacotes de sumo ou leite e as latas de refrigerantes três, e as garrafas de vidro dois.

Depois, é só somar pontos e trocar na receção. 100 pontos dá um euro de desconto no Mercado, numa compra com valor mínimo de cinco euros, 200 rendem um bilhete de cinema no Cine-Teatro Garrett (no valor de quatro euros) e 300 pontos entrada nas piscinas municipais (no valor de seis euros).

Em pouco mais de duas semanas, Paula Silva já juntou 30 pontos. Mora ali perto. Sempre que vem às compras - é "assídua do mercado" - vai deixando os reciclados. Está "a juntar para uma entrada nas piscinas" para ir "com a filhota". São "um bocadinho caras" e assim "sempre fica mais em conta", diz.

Modelo a replicar

A máquina chegou ao Mercado no dia 8, em jeito de prenda de Natal antecipada. A ideia é incentivar a separação de resíduos e aumentar, assim, os índices de reciclagem. Por ali, o oleão é o que mais óleo para reciclar recebe no concelho. Por isso mesmo, foi, agora, o local escolhido pela Lipor para o mais recente projeto. A expectativa é grande. Dados oficiais ainda não há, mas "a olho" já é um sucesso. O mercado já tem um "cantinho próprio para a reciclagem", onde figuram os três contentores, o oleão e, agora, a nova máquina. E, "com uma cajadada, matam-se dois coelhos": incentiva-se a reciclagem e a ida ao mercado.

O projeto "Reciclar para ganhar" é fruto de um concurso de ideias, promovido pela Lipor. Se funcionar, será replicado noutros municípios do serviço intermunicipal de gestão de resíduos do Grande Porto, que integra, além da Póvoa, os concelhos de Vila do Conde, Maia, Matosinhos, Porto, Gondomar, Valongo e Espinho. Preferencialmente em áreas comerciais, onde possa ser associada a descontos diretos e outros benefícios.