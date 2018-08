Riactiva ensina a fruir a ria e até aluga pranchas

Zulay Costa Hoje às 10:54 Facebook

A Riactiva, uma escola de desportos náuticos junto a um canal da ria de Aveiro, na praia da Costa Nova, em Ílhavo,além de da cursos e aulas de windsurf, kitesurf, stand up paddle, vela, caiaque, catamarã, surf e outras modalidades ligadas à ria e ao mar, também aluga equipamentos náuticos e bicicletas.

A Riatctiva foi criada em 1997 pelas mãos de Jaime Domingues e um amigo, que entretanto seguiu outro caminho. A par de cursos e do aluguer de equipamentos, vende equipamentos e acessórios em segunda mão, repara e trata da manutenção das peças, faz batismos e experiências pontuais, campos de férias, passeios e eventos.

O aluguer, explica Jaime Domingues, tem vantagens, pois permite aos entusiastas "experimentarem várias modalidades e treinarem com menor investimento", aproveitando, ainda, para "conviverem e trocar experiências e dicas com outros praticantes". Quem quiser pode alugar uma prancha e ir de férias para outras paragens, ou deslocar-se até à Costa Nova sem ter a preocupação de transportar a sua prancha, vela ou bicicleta, aproveitando os serviços da Riactiva.

Quando o projeto surgiu, do outro lado da ria, junto ao cais da Bruxa, foi pioneiro neste tipo de atividades. Quando em 2002 mudou para a Costa Nova, continuou a alargar o leque de atividades e serviços, para sobreviver e chegar a mais público. Durante anos foi "a única escola do género a norte de Óbidos, atraindo muita gente do Porto". Mais tarde, tornou-se a "segunda escola na península a ser certificada para kitesurf", conta Jaime.

Jaime Domingues, paixonou-se pelos desportos aquáticos aos 17 anos, durante umas férias na Costa Nova

O proprietário do espaço nasceu em 1966, longe do mar, mas apaixonou-se pelos desportos aquáticos aos 17 anos, durante umas férias na Costa Nova. Agora, tem a ria como escritório de trabalho. "A ria já é uma extensão de mim. Está nos genes, nos hábitos, está dentro de mim", diz.

No verão, a grande maioria dos clientes que recebe são turistas. Alguns já são mesmo clientes habituais que procuram a sua Riactiva todos os anos. Há outros que programam férias para a zona da Costa Nova por causa do desporto que praticam ou querem aprender.

Há ainda os ocasionais, que querem apenas experimentar e aproveitar a ria. Vêm, sobretudo, da Alemanha, Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá e Estados Unidos. Mas este ano já apareceram, também, clientes da Turquia, Malta, Israel, "sinal que o turismo abriu", diz Jaime, que aproveita para alertar para a necessidade de "ordenar a ria" para os vários usos e manter as margens limpas.