Roma aperta regras para beber água nas fontes

Paulo Lourenço Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Bebedouros públicos são uma das imagens de marca de Roma, mas há nova legislação que impede os turistas de encostar os lábios às bicas. Devem utilizar as mãos e recorrer à mesma técnica usada outrora pelos romanos

Roma quer travar ao máximo os excessos dos turistas e as autoridades locais acabam de aprovar nova legislação que contempla medidas inéditas, como a proibição de encostar a boca diretamente à bica das fontes. As novas regras ditam que os utilizadores dos bebedouros públicos - os chamados "nasoni" - devem colocar as mãos sob o bico metálico ou colocar os dedos sob o fluxo para direcionar um arco de água diretamente para a boca, como fazem os romanos.

Com perto de 10 milhões de turistas por ano, a capital italiana assistiu, nos últimos anos, a comportamentos perversos de muitos visitantes, que originaram uma espécie de revolta popular, o que levou à adaptação da legislação em vigor, que já vinha de 1946.

Depois de no ano passado já terem regulado a presença de indivíduos vestidos de centuriões romanos em certos locais para tirar fotografias com os visitantes, as autoridades não admitem agora a circulação com malas de rodas ou mesmo carrinhos de bebé em escadarias históricas, como as da Praça de Espanha.

Nem banhos nem tronco nu

Mas se pensa ir a Roma tome também atenção a pequenos detalhes, como comer na entrada de monumentos históricos. Pode valer-lhe uma pesada multa, embora os valores exatos não tenham ainda sido anunciados.

Outra prática que promete ser severamente punida é tomar banho nas fontes da cidade, bem como circular em tronco nu pelas ruas. Por muito calor que esteja, estas não são formas de se refrescar admitidas. Definitivamente, a cidade exige mais decoro e organização aos turistas.

O velho esquema de compra de bilhetes na rua para evitar filas nas principais atrações da cidade passa a ser proibido. Por isso, se vai viajar para a capital italiana e quer precaver-se, tente adquirir ingressos na Internet, porque de outra forma sujeitar-se-á a grandes esperas.

Já no ano passado, o combate aos excessos havia conhecido progressos com a proibição de cantar nos transportes públicos. Agora, as limitações chegam também aos habitantes. Assim, passa a ser proibido colocar roupa em estendais que atravessem as ruas de uma ponta à outra.