Começaram a ser emitidos, esta semana, nas várias plataformas da RTP, vídeos com a duração de um minuto sobre medidas de autoproteção em situação de incêndio rural.

Num dos vídeos do programa de proteção, intitulado "Aldeia segura, pessoas seguras", Patrícia Gaspar, 2º Comandante Operacional Nacional da Autoridade de Proteção Civil (ANPC), dá uma série de conselhos à população, sobre como agir em caso de evacuação devido a incêndio.

Fechar portas e janelas ao sair da casa, levar animais de companhia, não voltar atrás nem recolher objetos, ir para um abrigo próximo e seguir as indicações das autoridades são os passos a ter em conta, informa a responsável, que deu a cara pela ANPC nos briefings sobre os incêndios do ano passado.

Segundo nota do ministério da Administração Interna, está a ser distribuido por diversas entidades públicas um milhão de folhetos com medidas de autoproteção e será enviado um INFOMAIL para 650 mil casas, inseridas em freguesias classificadas como prioritárias pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no âmbito da defesa da floresta contra incêndios.