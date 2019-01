São-joanenses são os que sofrem menos ao volante

Catarina Silva Hoje às 16:39 Facebook

A cidade que faz o trânsito girar em torno de 120 rotundas e onde não há semáforos é aquela onde se passa menos tempo dentro do carro. À semana, em S. João da Madeira, as pessoas perdem, em média, 45 minutos por dia no trânsito. É o número mais baixo do país. Andar a pé é o melhor remédio

"Aqui estacionas o carro e fazes tudo a pé. Porque está tudo centralizado, a cidade é muito pequena e em cinco minutos estás em qualquer lado". A explicação é de Susana Silva, 42 anos, que vive mesmo no centro de S. João da Madeira. É nesta cidade de pouco mais de 21 mil habitantes, entre as que fazem parte das Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa, que se perde menos tempo no trânsito (ver infografia). Onde há 120 rotundas e onde foram abolidos os semáforos. Por dia, gasta-se 45 minutos dentro do carro. E o segredo não é nenhuma fórmula matemática: "Levo mais tempo a pegar no carro do que se for a pé, por isso faço quase tudo a pé".

O número está longe do de Gaia, onde se perdem 81 minutos por dia no trânsito. Ou de Lisboa, onde se passam 84 minutos diariamente a conduzir. Os dados são de um estudo do INE sobre a mobilidade nas áreas metropolitanas do país, que põe S. João da Madeira na linha da frente. Susana é arquiteta e conta meia dúzia de passos entre casa e o trabalho. Os filhos também vão a pé para a escola. Nem para ir às compras pega no carro. "Costumo dizer que vou à despensa, porque o supermercado fica mesmo junto a casa". A cidade é tão pequena que dá para calcorrear de uma ponta à outra em pouco tempo", conta.