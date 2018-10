Ténis na praça em Vila Real para promover modalidade

Eduardo Pinto Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Não é normal jogar-se ténis nas praças dos municípios. Mas na de Vila Real não só se jogou durante um dos últimos fins de semana, como houve lugar a outros jogos e passatempos integrados na atividade Dulustreet

Na Praça do Município até houve workshops para aprender a fazer a verdadeira piza napolitana. Tudo no âmbito da iniciativa da Duluténis, escola da modalidade sediada em Vila Real, que trabalha para ter cada vez mais praticantes.

A Dulustreet começou há sete anos no centro comercial de Vila Real, primeiro dentro e depois fora, mas este ano, segundo Duarte Costa, da Duluténis "houve necessidade de o trazer para mais junto das pessoas". E assim chegou à Praça do Município, onde se pretendeu que as pessoas fossem "experimentar ténis de forma enriquecedora", embora em campos com dimensões mais reduzidas.

Na edição deste ano houve grande adesão à Dulustreet de crianças e jovens com idades entre os 5 e os 12 anos.

A mensagem que foi passada é que o ténis é "um desporto bastante rico, um dos mais completos que existem e que pode ser praticado por toda a gente e de todas as idades", frisou Duarte Costa.