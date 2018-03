Trofa vista por um vendedor de jornais

Ana Correia Costa Hoje às 16:24 Facebook

Atualmente, Pedro Costa trabalha no Quiosque da Tina como funcionário, depois de tê-lo passado há uma meia dúzia de anos. Começou então a dedicar-se também ao turismo: fez-se guia turístico e criou uma empresa - a Pedro Daniel Costa, entretanto batizada de "A Tribo" - de percursos pedestres que organiza atividades orientadas para o património construído e ambiental, dentro e fora do país.

Da mãe, Valentina, Pedro Costa não herdou apenas o Quiosque da Tina - famosíssimo na Trofa, com morada bem no coração da cidade -, mas também"o amor" pela terra onde cresceu. E que viu crescer ao longo dos 45 anos que leva de vida. Pedro foi criado "mesmo no centro", onde vive até hoje, colecionando "tudo o que é fotografia antiga da Trofa". A metáfora surge-lhe, pois, com naturalidade: "São laços quase de sangue", compara o conhecido vendedorde jornais. "Só fui nascer em Famalicão, e porque a minha mãe foi mesmo obrigada. Ela queria que eu nascesse aqui", revela, recordando que Tina "era muito bairrista e defendia a Trofa". E conta, a rir, que "quando entravano estabelecimento alguém a falar mal da Trofa, levava logo o troco".

Também o filho tomaria parte na defesa do concelho, mantendo durante vários anos uma estreita ligação à ADAPTA - Associação para a Defesa do Ambiente e do Património na Região da Trofa, organização a que presidiu entre 2008 e 2015. Não esconde a preocupação com a "mancha de eucaliptal, que é muito agressiva na zona de Covelas", e o primeiro sítio do concelho que sempre lhe ocorre é o castro de Alvarelhos, que "a nível turístico seria muito bom para a Trofa".

Da cidade, fala das "saudades da linha do comboio no centro, pelo movimento de pessoas que trazia", e destaca o Parque das Azenhas, que "muitas pessoas de fora visitam". "Hoje, vejo uma cidade totalmente diferente daquela onde cresci, que nem era cidade na altura, mas uma aldeia". Que "cresceu um pouco desordenadamente", observa, lembrando que "havia muitas empresas e houve uma necessidade muito rápida de construir para acolher os trabalhadores".