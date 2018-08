Uber Eats já pedala no porto com mais de 60 restaurantes

16 Maio 2018 às 12:27 Facebook

Twitter

O Uber Eats, serviço de entrega de refeições, já circula nas ruas do Porto. Depois do sucesso em Lisboa, a Uber expandiu este negócio à Invicta, onde conta já com a adesão de mais de 60 restaurantes. O McDonald"s é uma das estrelas deste serviço.

A aplicação da Uber Eats, que começou a funcionar no Porto na última semana, permite ao utilizador escolher entre um prego do Venham mais cinco, uma panqueca d"O Diplomata, uma francesinha do Café Velasquez ou um cachorro do Gazela. A variedade é grande, mas a Uber Eats fez questão de disponibilizar refeições dos restaurantes mais populares da cidade.

A seleção teve em conta "os restaurantes mais populares e favoritos da cidade", explica Rui Bento, diretor geral da Uber para a Península Ibérica, durante a apresentação do serviço, no Porto. Uma das novidades é o lançamento do serviço de entregas McDelivery. A aplicação da Uber Eats firmou uma parceria exclusiva com o McDonald"s Portugal e, no Porto, passa a contar com cinco restaurantes da cadeia norte-americana de fast food.

Para encomendar uma refeição ao domicílio, no escritório ou até na rua, só é preciso aceder à aplicação digital da Uber Eats, escolher a refeição pretendida e aguardar um máximo de 30 minutos. A Uber Eats desenvolveu aplicações para os restaurantes que já aderiram ao negócio, onde são rececionados os pedidos que, logo que confecionados, são entregues aos parceiros de entrega. O utilizador da app pode seguir todo o percurso do seu pedido.

Rui Bento adianta que o serviço está disponível da "Foz às Antas, da Ribeira até Arca d"Água", mas que o território, assim como o número de restaurantes que integram o negócio, é para expandir. O Uber Eats teve "um impacto muito positivo em Lisboa, com taxas de crescimento bastante aceleradas" e Rui Bento prevê que o mesmo sucederá no Porto. O responsável escusou-se a revelar o número de parceiros de entrega, quer no Porto quer em Lisboa, adiantando apenas que "corresponde à procura".

Até ao final de 2017, a Uber Eats tinha chegado a mais de 200 cidades em todo o mundo. Recentemente, a empresa anunciou que o plano de expansão para 2018 visa uma centena de novas localizações, segundo Jason Droege, responsável pela logística. Sónia Santos Pereira