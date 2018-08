Viana do Castelo vista por um limpador de vidros

Ana Peixoto Fernandes 24 Maio 2018 às 11:42 Facebook

Maurice Rodet, 63 anos, é, há 35, o limpador de vidros e montras mais popular da cidade de Viana do Castelo. Trouxe o ofício de França, país que deixou em 1983. Natural de Metz, no nordeste daquele país, é pai de três filhas, que já lhe deram descendência. "Tenho uma vida boa. Só faço o que gosto. De manhã isto e à tarde vou buscar as netas à escola", observa.

Maurice Rodet, 63 anos, chegou a Viana do Castelo em 1983, por amor a uma portuguesa de Carreço, freguesia daquele município. "Conheci a minha mulher lá. Já conhecia o irmão e um dia ele apareceu com ela. Quando a vi, pensei: "Oh la la, coisa bonita"", conta, bem-disposto, carregando nos "rr", como lhe é característico. Com cerca de 50 estabelecimentos na carteira de clientes, onde faz limpeza dos vidros, muitos deles desde que começou em 1983, o francês olha para a cidade como quem observa a sua própria casa depois de terminadas as tarefas diárias. E afirma que, além de calma, Viana "é mais limpa do que Paris". Num início de manhã, já com algumas horas de trabalho cumpridas, a limpar as montras do restaurante O Manel, na Praça da Liberdade, Maurice descreve as suas rotinas e fala de uma cidade que muitos ignoram, porque a maioria dorme, enquanto ele trabalha. "Começo às cinco da manhã e acabo às 11 ou meio-dia. Já apanhei ladrões, já chamei a polícia tantas vezes e vi acidentes. Também apanho bêbados... Ui, quantas vezes! O pior são os estudantes de quinta para sexta-feira (a noite típica de festa estudantil na cidade). Já me chateei com eles algumas vezes", conta. Sobre a cidade que agora considera ser sua, Maurice comenta que "mudou muito", desde que se dedicou ao seu ofício. "Ai Jesus, que diferença. Está um sonho. Agora há muitas mais construções e mais turistas. E peregrinos, que me perguntam o caminho", conclui.