Viana, montra europeia do caminho de Santiago

Ana Peixoto Fernandes 09 Maio 2018 às 12:17 Facebook

Twitter

São cada vez mais os que escolhem o "Caminho da Costa" para chegar ao santuário da Galiza. Há mais mulheres que homens e a maioria são europeus. Aproveitam para conhecer a cidade e só lamentam falhas na sinalização na rota urbana.

Vagueiam pela cidade, carregados com a mochila às costas, prontos a seguir caminho ou mais leves, de chinelos nos pés, depois de terem cumprido mais uma etapa a caminhar rumo a Santiago de Compostela. Viana do Castelo é cada vez mais ponto de passagem para milhares de peregrinos vindos de todo o Mundo. O número de acolhimentos no Albergue de São João da Cruz dos Caminhos, situado no Convento do Carmo, a funcionar há mais tempo na cidade (há ainda a Pousada da Juventude e o recém-inaugurado Albergue de Santa Luzia), e os registos da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo (AACS), confirmam o cenário que se agiganta a cada ano. Mas o fenómeno também já é bem visível a olho nu, para quem circula diariamente pelo centro histórico. Um senão, apontado por quem está ligado às peregrinações pelo Caminho Português da Costa: a sinalização da rota na zona urbana (setas amarelas) ainda está aquém das necessidades.

Duas amigas italianas, Marion Gasslitter e Karin Mauroni, pretendem fazer o percurso Porto-Santiago em 11 dias. Quando chegam ao albergue de Viana, vindas de Marinhas (Esposende), pedem algumas informações e decidem continuar a caminhar, pelo meio da cidade, e seguir até à freguesia de Carreço, onde também há alojamento para peregrinos (Casa do Sardão). Dali a pouco regressam. "É confuso e estamos cansadas", explicam. "A maior parte dos peregrinos chegam à Praça da República e perguntam: para onde é que eu vou?", avisa Noé Gomes, membro da AACS e adepto dos caminhos (que já trilhou 19 vezes).

O presidente daquela associação, Alberto Barbosa, também ele um "apaixonado" de Santiago e suas rotas, afirma que por razões históricas, "a cidade está cheia de Caminho", mas "tem ainda poucos vestígios modernos, que são as setas amarelas". "Viana é um ponto importante do Caminho de Santiago. É uma realidade tão grande aqui na cidade que um cidadão particular mandou construir um hospital para os peregrinos (século XV). Na matriz, temos Santiago na fachada e lá dentro há vestígios de uma capela, e ao longo do percurso temos outras capelas e igrejas que indicam que eram dedicadas a Santiago: a da Misericórdia, a do Recolhimento de Santiago e a de São Roque (ao lado da igreja da Senhora d"Agonia)", explica, indicando ainda que, na zona urbana, "há uma porta de Santiago, que fazia parte da fortaleza da cidade, que era por onde entravam e saíam os peregrinos. E uma rua de Santiago".

Pela costa ou pelo interior

"De cima da ponte (Eiffel), o que se vê na montanha? É uma igreja", pergunta à chegada ao albergue Mauro Curletto, um engenheiro de 73 anos, vindo de Génova, Itália, que começou o caminho no Porto três dias antes de chegar a Viana. Fala do templo de Santa Luzia, que se avista ao longe, desde muitos pontos, incluindo da ponte sobre o rio Lima, por onde os peregrinos entram na cidade vindos de Darque.

Esta é a nona vez que Mauro percorre os caminhos de Santiago, duas delas por Portugal. A primeira a partir de Lisboa, pelo interior, e desta vez, sozinho, desde o Porto pela costa, até Caminha, atravessando o rio Minho de ferry-boat para Espanha. "Não faço isto por religião. Tenho o máximo respeito, mas não. Sinto-me bem. Cada vez que faço gosto mais. É uma satisfação pessoal", comenta. De Viana, o italiano não conhece nada, mas no dia em que chegou preparava-se para a "explorar" depois do check-in e de largar a mochila. "Gosto de ver tudo", diz.

O mesmo disseram as irmãs holandesas Jacqueline e Harriete Rabou, que chegaram pouco depois ao albergue vianense. "Eu gosto de desporto e a minha irmã tinha quatro meses de férias e estava à procura do que fazer. Decidimos caminhar. É um bom passatempo. Para nós o caminho não é espiritual, mas vamos ver no final", diz Jaqueline, comentando: "Gostamos de Portugal e esta rota que estamos a fazer é espetacular".

Na mesma tarde, o casal alemão Barbara e Dieter Patzer, que partiu do Porto para descobrir o Caminho da Costa, depois de já ter cumprido outros dois por Espanha, rumou ao centro da cidade para visitar a Sé Catedral (matriz). Acompanha-os a austríaca Petina Rainer, que fazia o caminho sozinha e a quem "deram boleia". "Somos uma comunidade", afirma Barbara.

Quando regressam, vêm encantados"

Segundo Ricardo Igreja, o rececionista do Albergue São João da Cruz dos Caminhos, situado no n.º 1 da Rua do Carmo, o ritual da maioria dos peregrinos é "largar a mochila, deixar o banho para depois e ir para a cidade". "Quando regressam, vêm encantados. Um porque foi à marina e achou aquilo muito bonito, outro porque foi ao Museu do Traje e viu coisas diferentes, ou porque foram a Santa Luzia e dizem que a panorâmica sobre a cidade é linda, e que é tudo muito calmo e tranquilo", descreve Ricardo Igreja, que diz não ser necessário ser poliglota para receber "peregrinos do Mundo inteiro". "É como quem serve cafés", sorri. Entrega ficha de entrada para preencher, carimba credenciais e o resto é conversa, "dentro do possível". "Tento conversar com eles nas línguas que conheço. Perguntam muito por Viana. Gostam de assimilar a cultura. O estilo minhoto deixa-os muito alegres e felizes", conta, referindo: "Um dia destes, três noruegueses chegaram aqui a perguntar pela seca do bacalhau (Darque). Já traziam alguma informação e foram conhecer". Acrescenta que, apesar das normas ditarem que só é permitida uma pernoita, já vai acontecendo "pedirem para ficar mais uma".

Ao lado do albergue, situa-se a Leitaria do Carmo, a pastelaria que há muito dá conta do fenómeno. "Estou cá há 35 anos. Peregrinos sempre houve, mas agora há muitos mais. E gente de todo o Mundo. Japoneses, espanhóis, franceses, italianos, alemães. Todos adoram Viana", afirma o responsável do estabelecimento Manuel Silva, contando: "Tivemos aqui duas alemãs que chegaram e ficaram tão deslumbradas com a cidade que decidiram ficar mais um dia e foram embora a dizer que haviam de voltar".

Luis Fontaínhas, funcionário da Misericórdia de Viana, cujo edifício é muito visitado por turistas Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Os peregrinos entram-lhe pela porta, aos magotes, logo cedo. "Vêm cá tomar o pequeno-almoço. Hoje de manhã, servimos à volta de 40. Normalmente, nesta altura, são 20 ou 25, mas tem sido cada vez mais" O responsável máximo pelo Convento do Carmo, Frei Rui, resume: "Em 2011, tivemos cá no albergue 45 peregrinos e em 2017, 5592. E em 2018 tem sido a aumentar todos os meses, em relação ao ano passado.

O edifício da Misericórdia de Viana do Castelo e a sua igreja são uma referência no Caminho. "É muito visitada pelos peregrinos e muitos vêm cá requerer o carimbo na credencial. Tem havido um grande aumento", afirma o funcionário do espaço, Luís Fontainhas, comentando: "Viana é ponto de passagem dos caminhos de Santiago e se calhar precisava de uma melhor identificação. Isso está a falhar, muitos chegam e perdem-se".

Alberto Barbosa, da AACS, finaliza: "Houve um despertar para esta realidade do Caminho Português da Costa e para a sua potencialidade, a todos os níveis. A mudança sente-se na cidade, mas isto ainda tem muito para dar. Há muito ainda que pode acontecer associado aos caminhos de Santiago".

Médicos, enfermeiros, juízes, professores dos vários níveis de ensino, gente de todas as áreas, diz Alberto, "tem paixão pelo caminho, que não é luxo, é austero". E afirma: "as mulheres adoram o Caminho e há muitas a fazê-lo sozinhas". Dos registos da AACS, consta que 58% dos peregrinos, que passam por Viana, são do sexo feminino. E quanto a nacionalidades, 82,4% são europeus.

Casados há 30 anos, Graça Veloso e José Gomes de Braga já fizeram o caminho cinco vezes. Um destes dias "treinavam" em Viana, para os 75 quilómetros do próximo que será "o espiritual, entre Pontevedra e Santiago". "É a fé que nos chama. Somos religiosos e fanáticos dos caminhos", dizem.