Vila Real vista por uma enóloga

Olga Martins tem 42 anos. Nasceu em Angola, mas foi viver para Vila Real ainda muito nova. Na verdade, é como se fosse a sua cidade de sempre, da qual só esteve afastada durante parte da sua formação universitária. Para além de enóloga, é diretora--geral e comercial da Lavradores de Feitoria e tem o projeto de vinhos "Poeira" com o marido, no qual faz "um bocadinho de tudo".

"A minha vida é o vinho". Esta forma de definir a sua existência diz bem da paixão que Olga Martins põe no seu dia a dia, sempre de reunião em reunião, na sua cidade ou fora dela, quantas vezes de país em país. Esteja em São Paulo ou em Nova Iorque, não há melhor do que pensar no regresso ao "conforto" da "bila" (forma orgulhosa como os vila-realenses se referem à sua terra), onde gostou "muito" de crescer. E em especial àquele Centro Histórico onde se habituou, ainda em criança, a ir com o pai e com a irmã, todos os sábados, tomar o pequeno-almoço à "Gomes". Às vezes conta à filha de 10 anos como era antigamente, quando ela e a irmã iam ao Porto, ao pediatra ou comprar os fatos do ballet. Chegavam "enjoadíssimas" depois de uma viagem de muitas horas pela Estrada Nacional 15. "Dessa interioridade já não se sofre tanto", nota Olga Martins, que elege as pessoas como o grande capital da cidade. Depois realça o aspeto cultural com a programação do Teatro Municipal e dos museus, que não têm inveja de cidades maiores. "Este é um cantinho seguro e acolhedor, mas com os olhos postos no Mundo", elogia. E as corridas? "Ah! Isso adoro, adoro, adoro", sorri a enóloga só de lembrar aquele "cheirinho a borracha queimada no asfalto e a gasolina". Emoções que vêm de criança, pois cresceu junto às antigas boxes". Apesar de tudo há sempre aspetos a melhorar, ao nível dos "espaços verdes e de lazer". Gostava de ver feiras, como por exemplo a do Natal, com uma estrutura mais "pitoresca". Também gostaria de ver reavivada a Rua Direita e uma melhoria da acessibilidade de pessoas com problemas de mobilidade.