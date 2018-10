Célia Soares Hoje às 19:06 Facebook

E se alguém que vai fazer um percurso de quilómetros a pé ou de bicicleta entre cidades conseguisse ter durante toda a viagem forma de aceder à bagagem, leve ou pesada, em cada uma das paragens ao longo do percurso? Parece difícil, mas já é possível. Basta recorrer à Luggage Driver, na estação da Trindade, no coração do Porto.

Manuel Oliveira, 61 anos, explica tudo. "A ideia foi do meu filho, que é engenheiro mecânico", começa por dizer o sócio da empresa Lod (Logística on Demand), referindo-se à recém-criada marca "Luggage Driver". Uma marca onde o sucesso é uma carrinha com história. Ali, em plena estação da Trindade, no Porto, ninguém fica indiferente à presença da antiga ambulância que veio da Holanda. E muitos fazem até questão de a fotografar.

Com "matrícula de época" e certificados de "coleção e de interesse museológico", a antiga ambulância, que foi usada no tempo da guerra, está agora na Trindade. Com uma função especial: "Chamar a atenção dos turistas para uma ideia de negócio inovadora", explica Manuel Oliveira, o empreiteiro que, com as próprias mãos, tratou de reparar a histórica Citroën. De "forma simples", o negócio consiste em "fazer o acompanhamento da bagagem ao longo das viagens, do Porto para qualquer ponto do país, e vice-versa", completa.

"Aquilo que fazemos é, por exemplo, garantir que um grupo de peregrinos que vai fazer o caminho entre Porto e Santiago de Compostela tem sempre acesso à sua bagagem, em cada uma das paragens", conta Manuel, acrescentando, em jeito de brincadeira, que esse transporte das malas não é feito pela carrinha que está na Trindade". A explicação é simples: "Temos carrinhas comerciais que utilizamos para isso, mas esta , apesar de já ter 81 anos, também pega à primeira", diz, sorridente, o sócio da Luggage Driver.

Bagagem com seguro

De segunda a sexta-feira, é Fernando Freitas, 49 anos, quem conta aos curiosos a história da carrinha. E o apoio que, por um preço médio de cinco euros, quem visita a cidade pode ter. "As pessoas chegam à Trindade e querem, por exemplo, passear durante o dia, até à hora do voo. O que fazemos é guardar a bagagem", explica, adiantando que "todas as malas" ficam protegidas "com um seguro específico para bagagem".

Além disso, a Luggage Driver tem uma parceria com o Spot Luggage & Lounge, um prédio de alojamento local que fica logo ao lado, na Rua de Camões, e onde as pessoas podem, ao fim do dia, "reaver a bagagem deixada na carrinha", conta o sócio-gerente, José Carvalho, 42 anos. "E podem, também, lanchar ou tomar um duche, antes de seguirem para o aeroporto"