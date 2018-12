Xi Jinping diz que relação bilateral "está a entrar no seu melhor período"

Hoje às 19:31 Facebook

O presidente chinês Xi Jinping destacou, esta terça-feira, em Lisboa, no início de uma vista oficial de dois dias, a importância de Portugal no projeto da "rota da sede terrestre e marítima" no "melhor período" das relações bilaterais.

"A relação sino-portuguesa está a entrar no seu melhor período. Estou muito satisfeito com a parceria estratégica global e o seu conteúdo está mais enriquecido. Vamos realizar atividades conjuntas no próximo ano, quando se celebram o estabelecimento das relações diplomáticas", referiu Xi Jinping numa declaração conjunta com o seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, após uma cerimónia inicial de boas-vindas no Mosteiro de Jerónimos.

A cooperação económica e a consolidação de novos projetos mereceram um destaque particular na intervenção do líder chinês.

"Portugal tem uma posição geográfica e em consolidação da rota da seda marítima e terrestre. A nossa cooperação no âmbito de uma faixa e uma rota são vantagens naturais e vamos fortalecer de forma plena a nossa relação para abrir novos espaços e áreas para a nossa cooperação e benefícios recíprocos", sublinhou.

Na sua intervenção prévia, o Presidente português tinha já anunciado a assinatura de um memorando de entendimento bilateral sobre a iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas "Uma Faixa, Uma Rota" e uma visita à China no próximo ano, também nesse quadro.

Na sua intervenção junto a Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado da China manifestou ainda o desejo de "fazer crescer a aperfeiçoar os projetos existentes e ampliar trocas comerciais e criar mais pontos de crescimento para a nossa cooperação nos mercados terceiros".

O líder chinês manifestou ainda a sua "satisfação" por visitar Portugal, realçou a "longa história do país anfitrião e o espírito "empreendedor" do povo português.

Xi Jinping pugnou ainda pelo "desenvolvimento socioeconómico", e referiu ter também abordado assuntos regionais e internacionais no encontro que manteve a sós com Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo desenvolvimento da "parceria estratégica global" e para trazer mais benefícios aos nossos dois povos.

Xi Jinping foi discretamente recebido numa das entradas laterais do palácio por um grupo de estudantes chineses que agitavam pequenas bandeiras de papel dos dois países e exibiam uma faixa vermelha com uma frase a amarelo em inglês "Bem-vindo Presidente Xi na sua visita a Portugal. Associação de estudantes e alunos chineses".