Invasão elétrica de duas rodas chega ao Porto

Pedro Emanuel Santos Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Com regras bem estabelecidas para evitar exageros verificados noutras cidades, sobretudo em Lisboa, a Invicta rendeu-se aos veículos de mobilidade suave. Bicicletas e trotinetas amigas do ambiente podem começar a circular pela cidade a partir deste mês. Restrições impostas pela Câmara são bastantes.

São 2100 e vão passar a ocupar o espaço público do Porto não tarda. Com um regulamento apertado como base de atuação, três operadores - Circ, Hive e Bird - estão autorizados a colocar em circulação bicicletas e trotinetas elétricas na cidade. As licenças foram atribuídas em hasta pública a 11 de fevereiro. O JN apurou que em meados do atual mês de março, as empresas podem sair para as ruas e praticar a chamada mobilidade suave, uma estreia no Porto.

Há pontos de recolha e de entrega obrigatórios, horários pré-definidos, regras de circulação claramente atribuídas - é proibido, por exemplo, conduzir nos passeios. No que diz respeito a custos, para já apenas são conhecidos os preços a praticar pela Hive: 20 cêntimos por minuto para bicicletas, 15 cêntimos e uma taxa ainda não definida de desbloqueio para as trotinetas. A Circ e a Bird, que pertencem ao mesmo grupo, ainda não anunciaram o tarifário a aplicar. "Iremos anunciá-lo em breve, ainda estamos a estudá-lo", confirma Toni Riera, general manager da Bird e da Circ. "Começaremos com um número relativamente baixo de trotinetas, que depois poderá ser aumentado consoante a procura", acrescentou o responsável, que vê "grandes vantagens" para o Porto. "Podemos oferecer às pessoas uma alternativa amiga do ambiente e reduzir o tráfego automóvel e a poluição que daí advém", entende o responsável.