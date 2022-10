Jovens dão cor ao Bairro das Enguardas em Braga

Sandra Freitas Hoje às 14:19 Facebook

As crianças e jovens do Bairro das Enguardas, em Braga, fotografaram pormenores e pessoas do local onde vivem e, depois, transformaram esses fragmentos em dois murais gigantes nas fachadas dos prédios. A iniciativa resultou do projeto MAPA (Movimento de Arte Pública Alternativo).

As pombas que não saem de vista, os becos das quais se costumam afastar, os sacos de plástico das compras pousados no chão ou aqueles moradores que despertam mais atenção. Foram as imagens mais retratadas pelas crianças ao abrigo do projeto MAPA (Movimento de Arte Pública Alternativo), promovido pelo Município de Braga e com financiamento europeu.

Carolina Quinteiro, de 12 anos, foi uma das mais ativas nas sessões que arrancaram em abril do ano passado, com a orientação dos profissionais do centro artístico Casa ao Lado.