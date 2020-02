Jovens partilham casa para garantir um teto na cidade

Paulo Lourenço Hoje às 12:19 Facebook

O coliving está em franco crescimento nas principais cidades mundiais e vai ao encontro direto da forma de viver da "geração millennial", que privilegia a partilha em vez da posse. Por cá, o conceito está a começar a ganhar terreno, com vários espaços já em Lisboa e alguns em projeto para o Porto.

Com as rendas da habitação a atingirem, nos últimos anos, valores inimagináveis, ficando apenas ao alcance das bolsas muito recheadas, há jovens que estão a encontrar caminhos alternativos para poderem viver nos meios urbanos. Reduzir o espaço privado e partilhar as áreas comuns é o conceito do coliving, a nova tendência que já está a dar os primeiros passos em Portugal, mas, segundo um estudo desenvolvido pela consultora JLL, em parceria com a Joyn, tem um enorme potencial de crescimento. Estima-se que a apetência por este nicho de mercado faça com que a oferta ideal nos próximos anos, nas áreas do Grande Porto e Grande Lisboa, se situe entre as 16 e as 18 mil camas.

Depois das bicicletas, trotinetas, automóveis ou escritórios de trabalho comuns (cowork), a partilha de casa é o próximo passo para a "geração millennial" - conceito sociológico que define os indivíduos nascidos após o início da década de 1980 e até 1995, uma época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade económica. "Ao contrário da geração anterior, que se seguiu aos "baby boomers [nascidos após a Segunda Guerra Mundial até 1964], estes são jovens muito mais desligados da posse. Querem ter alguma coisa, mas de uma forma experimental. Não é o "eu tenho, porque amealhei" é "eu tenho porque experimento". E isso muda tudo na sua forma de estar", explica Maria Empis, diretora de consultoria estratégica e investigação da JLL.



Em Portugal, o fenómeno tem ainda pouca expressão, mas em Lisboa já se encontram projetos em funcionamento. E com hóspedes de todo o Mundo. No Samesame, em plena Baixa Pombalina, o JN Urbano encontrou Julia Krause, de 29 anos, oriunda da longínqua Sibéria. "Sou designer gráfica e consigo trabalhar a partir de casa. Isso dá-me a hipótese de trabalhar onde gosto de viver", adianta, acrescentando que a convivência diária com outros hóspedes a faz sentir "como em casa". "Temos as nossas reuniões, jantares temáticos, aulas de ioga... Isso cria um sentido de comunidade", explica. Julia personifica o exemplo de quem procura o coliving como forma de viver numa cidade, numa época em que tudo está em mudança, mesmo ao nível do emprego. "As pessoas deixam de querer ter uma casa fixa ou até um posto de trabalho de longa duração. Querem experimentar trabalhos diferentes, viver em qualquer lado e não estar fixas a uma casa ou até a um país", adianta Maria Empis.