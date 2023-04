Koala: o café em Coimbra que dá as mãos à inclusão

Espaço tem seis empregados com síndroma de Down e é gerido pela associação Olhar 21.

"É uma forma de darmos a conhecer os nossos jovens à sociedade e demonstrar que, com alguns ajustes, eles estão perfeitamente habilitados para trabalhar". A explicação é dada por Patrícia Rodrigues, da associação Olhar 21, gestora do Café Koala, que reabriu no início da última semana em Coimbra. A associação é dedicada a jovens com síndroma de Down e tem, entre os empregados, seis elementos com esta condição.

A possibilidade de arrendar um espaço comercial surgiu à Olhar 21 no final de 2022. "Há muito que pensávamos nessa possibilidade. Conseguimos um local que serve para inserirmos os nossos jovens no mundo do trabalho e também como meio de sustentabilidade para a nossa associação", explica Ana Bela Caetano, da direção da Olhar 21 e da equipa de gerência do Koala. Completa que a dificuldade é maior para os jovens quando terminam os estudos. "Na escola ainda têm algumas respostas. Depois de saírem têm muitas portas fechadas. Queremos dar a conhecer o trabalho deles", observa.