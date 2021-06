Lancheira polivalente e amiga do ambiente

João Pedro Campos Hoje às 14:04 Facebook

Um grupo de estudantes do Mestrado Integrado de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra desenvolveu uma lancheira feita em cortiça, com o objetivo de criar um produto amigo do ambiente e que possa ser reaproveitado

A ideia partiu do professor João D"Orey, que, na unidade curricular de Gestão e Empreendedorismo, apelou a que Alexandre Jorge, Ana Silva, Cindi Costa, Francisco Brandão, Margarida Oliveira, Raquel Caracitas e Rodrigo Moreira criassem um modelo de negócio sustentável centrado na economia circular.

"Mais concretamente, que desenvolvessem um produto inovador que permitisse reduzir a utilização de plásticos, descartáveis e não descartáveis, e outros materiais de uso único, que fosse durável e que simultaneamente tivesse um impacto positivo ao longo do seu ciclo de vida", explica o professor.