Luta contra o carbono em todo o Mundo

De Londres aos Emirados Árabes, há mudanças nos transportes, fontes de energia e proteção de recursos.

São várias as cidades por todo o Mundo que estão a implementar medidas para reduzir o seu impacto no ambiente. É o caso de Londres, que ampliou a sua Zona de Emissões Ultrabaixas, tornando-a a maior da Europa. Já Paris tem em curso a construção de 650 quilómetros de novas ciclovias e até 2026 quer que as bicicletas possam circular à vontade em toda a zona urbana. Bogotá, por seu lado, tem 75 quilómetros de ruas interditas a carros.

Amesterdão, considerada uma das cidades mais verdes da Europa, está a trabalhar para que todos os meios de transporte tenham zero emissões, algo que, segundo a autarquia, acontecerá no centro da cidade já em 2025. Também os canais de água serão descarbonizados até essa data, o que implicará que os 7000 barcos que circulam nos canais tenham de se converter em elétricos (para impulsionar a mudança, os que forem livres de emissões têm um desconto de 70% em taxas portuárias).