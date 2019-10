Matosinhos na rota internacional do Instagram

Pedro Emanuel Santos Hoje às 19:56 Facebook

Durante três dias, 12 dos mais influentes instagramers portugueses e internacionais calcorrearam todos os cantos de Matosinhos em busca das melhores fotos. As imagens, quais pequenas obras de arte, estão agora ao alcance de todos naquela rede social.

Foram 12 instagramers, portugueses e internacionais (dois brasileiros, um alemão, um espanhol da Catalunha e uma dinamarquesa) que percorreram Matosinhos de ponta a ponta, de telemóveis e máquinas fotográficas sempre alerta. O convite foi feito pela Câmara Municipal e a intenção foi a de colocar o concelho à vista de todos por esse Mundo fora. Por outras palavras, promover Matosinhos com imagens de excelência à boleia dessa poderosa rede social que é o Instagram. Só para ter uma ideia do alcance, a soma dos seguidores de todos os integrantes atinge 1,2 milhões de pessoas em todo o Mundo.

"Into.The.Sea", assim foi batizado o projeto, insere-se na "estratégia de promoção de Matosinhos enquanto destino turístico de experiências únicas", resumiu a Autarquia.

João Bernardino, instagramer e um dos entusiastas do "Into.The.Sea", explicou que o grande objetivo foi tentar que a diversidade artística de cada um dos convidados procurasse mostrar a diversidade que Matosinhos pode oferecer a quem a visita.

"Esse é, precisamente, o grande segredo: adaptar os diferentes perfis dos instagramers à cidade, que tem muito por onde explorar de ângulos completamente diferentes", descreveu.

Do resultado final poderá também surgir uma parceria oficial com o próprio Turismo de Matosinhos. "A ideia, que ainda vai ser disutida, é que as nossoas fotos que daqui resultarem possam ser utilizadas institucionalmente em futuras campanhas", adiantou João Bernardino.