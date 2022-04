Matosinhos: "O trânsito está cada vez mais caótico"

Lara Torrado Hoje às 15:55 Facebook

Alfredo Silva, taxista há 40 anos, trocou as ruas do Porto pelas de Matosinhos, mas lamenta que mesmo nesta cidade o trânsito esteja cada vez mais "caótico". A isto alia ainda a fraca procura atual do serviço, apontando a pandemia, as novas plataformas digitais e o preço dos combustíveis como explicação.

Há 40 anos que Alfredo Silva está ligado ao volante de um táxi. Relembra o início da carreira, quando, aos 29 anos, ingressou na profissão. Depois de percorrer sobretudo as ruas do Porto, o excesso de trânsito levou-o a mudar a direção do seu táxi para Matosinhos, a sua cidade natal.

Tudo porque na Invicta, "o trânsito está cada vez mais caótico", sublinha. Uma situação que, destaca, também se verifica em Matosinhos, ainda que "não se compare ao Porto". O motorista recorda que, quando começou, "não havia nem 50% dos carros que circulam por aí agora". Mas o tráfego intenso não é a única diferença.