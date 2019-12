Mercado imobiliário ao rubro em Gaia

Célia Soares Hoje às 17:04, atualizado às 17:20 Facebook

Preços das casas não param de subir. Custo da habitação ultrapassou a média nacional no segundo semestre deste ano, acima dos mil euros por metro quadrado. E o mais provável é a tendência manter-se. As contas municipais agradecem o aumento da receita e da atividade económica.

Pela primeira vez desde o primeiro semestre de 2016, a cidade de Gaia registou, no segundo trimestre deste ano, um preço de habitação superior ao valor médio nacional: 1031 euros por metro quadrado. Os dados são do Gabinete de Estudos da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e refletem o crescimento do mercado imobiliário num concelho que está a fervilhar.

Numa altura em que o setor do turismo assume um papel de destaque e contribui para o crescimento da atividade económica, ainda é o setor residencial que regista um maior número de transações. Sendo que, nesta categoria, as freguesias da Madalena, Canidelo e a União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada são as que ocupam os lugares do pódio, revela ao JN Urbano Luís Lima, presidente da APEMIP, sublinhando que "o mercado de Gaia está muito interessante, tendo vindo a registar um aumento na procura e no número de negócios realizados, quer por cidadãos nacionais quer por estrangeiros".