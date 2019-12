Nicolinas, as festas mais participadas de Portugal em época invernal

Delfim Machado Hoje às 12:12 Facebook

As mais antigas festividades de estudantes do Ensino Secundário do país decorrem até este sábado, em Guimarães. Faça frio ou faça chuva, são milhares que saem à rua, incorporando uma mística difícil de descrever, ligada à fervorosa paixão que os vimaranenses têm pela sua Cidade Berço. Por isso, não deixam morrer a tradição.

O desafio às baixas temperaturas é constante, mas ninguém, entre as dezenas de milhares de almas, arreda pé quando se trata das Festas Nicolinas de Guimarães, que estão na rua até ao próximo sábado. São mais de 100 mil participantes em nove eventos, alguns ao raiar do dia, outros a meio da madrugada. Mantêm viva uma devoção a São Nicolau com 374 anos que passa por gerações sem manual que a ensine.

As Festas Nicolinas são dos atuais e de todos os antigos estudantes das escolas secundárias de Guimarães. Muitos forasteiros já terão ouvido falar delas por causa do cortejo do Pinheiro, o maior e mais participado número das festas, o primeiro do programa oficial. Mas as Nicolinas são muito mais do que isso enquanto movimento cultural, social e económico da Cidade Berço.