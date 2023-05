"Ninguém gosta de encontrar o camião do lixo na estrada"

Hoje às 17:10 Facebook

Vítor Pereira, funcionário da limpeza urbana em Vizela, destaca a perícia e o sangue frio que a profissão exige, sobretudo porque é preciso lidar diariamente com a impaciência dos automobilistas, que, quando se cruzam com o pesado, só pensam em ultrapassá-lo "a todo o custo":

Escolheu fazer um trabalho que poucos querem pela liberdade que lhe dá. Vítor Pereira é motorista de camiões de lixo há 13 anos, tantos como os que leva com habilitação para conduzir pesados. A profissão obriga-o a manobras de perícia e, sobretudo, a lidar com a impaciência alheia.

Começou em 2010 na Ecoambiente e mantém-se na empresa até agora, primeiro em Fafe, atualmente em Vizela. "Naquela altura, era um trabalho muito mal visto. Estávamos em crise, com o desemprego em alta e eu arranjava emprego para algumas pessoas que, mesmo passando dificuldades, não aceitavam, pela imagem que tinham do "homem do lixo"", recorda. Vítor Pereira congratula-se com o facto de as mentalidades estarem a mudar e de esse estigma se notar cada vez menos.