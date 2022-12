A vida de Nuno Lopes, taxista com 38 anos, já teve dias mais tranquilos. Desde "há cinco ou seis anos" que, salienta, circular pelas estradas de Braga se tornou "mais difícil" e, hoje em dia, há mesmo locais na cidade onde recusa aceitar serviços. É o caso da zona de Infias, onde se concentram escolas públicas e colégios.

"Uma vez estava na Rua dos Chãos e, como não sabia que os colégios iniciavam as aulas mais cedo, aceitei um serviço para a Rua de Santa Margarida. Para fazer cerca de dois quilómetros demorei 35 minutos, porque chegamos à zona da Doçaria de S. Vicente [junto à rotunda de Infias] e o trânsito estava caótico", recorda Nuno Lopes, sublinhando que, como ele, "talvez 95% dos motoristas de táxi" recusam andar naquelas artérias, que também dão acesso à variante para Vila Verde. "Ninguém vai ao nó de Infias fazer serviços", reforça.

Noutros pontos da cidade, as filas também já começam a dar dores de cabeça a quem, diariamente, depende do carro para trabalhar. "A rotunda do Braga Parque é complicada. Desde que colocaram uma linha contínua em frente ao shopping ainda piorou. Deve ter sido ideia de um engenheiro de gabinete", critica o taxista, confidenciando que, por vezes, os clientes chegam a sair "perto do viaduto", para evitar esperar na fila de trânsito e poupar na tarifa.